Wie die Zeit vergeht. Wir haben 2031, heute vor zehn Jahren haben wir das letzte Mal Urlaub geplant, also noch mit Wegfahren. Wurde dann ja verboten, aber damals haben wir das noch gemacht mit allem Pipapo, Ort wählen, Ferienwohnung suchen, reservieren, Vorfreude und so. Wir wollten sogar in ein anderes Bundesland, 2021 gab es ja noch Bundesländer, bevor der Föderalismus durch den Söderalismus ersetzt wurde.

Wie wir zehn Jahre Lockdown weggesteckt haben? Sagen wir so: Die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung ist ja auch über 80 und schon geimpft. Apropos impfen: Das Impfziel der Bundesregierung ist zum Berliner Flughafen der deutschen Corona-Politik geworden, aber 2033 ist Herdenimmunität möglich, sagen sie.

Hannovers Innenstadt jetzt auch menschenfrei

Hannover hat sich kaum verändert in zehn Jahren Lockdown. Belit Onay ist immer noch Oberbürgermeister. Die Innenstadt ist nicht nur autofrei, sondern auch menschenfrei. Geschäfte gibt es noch ein paar, wenn sie Lebensmittel im engeren Sinne anbieten. Horstmann & Sander verkauft Maultaschen, Mäntelhaus Kaiser Datteln im Pelzmantel, und der Apple-Store wird beim Gesundheitsamt immer noch als Obstladen gelistet. Die Fitnessstudios sind zu, aber man kann in Supermärkten ab 20 Uhr an der zweiten Kasse auf dem laufenden Warentransportband joggen.

Hannovers erster Onlinebürgermeister

Pünktlich zur 100. Lockdown-Verlängerung hat Hannovers erster Onlinebürgermeister Dirk Roßmann gestern mit Onay und Regionspräsidentin Soyeon Schröder-Kim das virtuelle Schützenfest vorgestellt. Mit VR-Brille kann man am Ausmarsch teilnehmen, Riesenrad fahren und testen, ob man es nach elf Lüttjen Lagen im Festzelt noch rechtzeitig bis zum Toilettenwagen schafft. Und alles ohne Maske, total exotisch, fast wie 2019.

Vor einem Jahr wurde Stefan Schostok festgenommen, Ostern 2030 an der Raststätte Allertal wegen versuchter Erholung. In seinem Kofferraum: eine Reisetasche und ein Inselplan von Spiekeroog. Er wartet in der Karl-Lauterbach-Vollzugsanstalt an der Schulenburger Landstraße auf seine Hauptverhandlung.

Morgen spielt 96 gegen Arminia. Nicht Bielefeld. Hannover. Beide können noch in die 2. Liga aufsteigen. Martin Kind hat gesagt, er will noch ein Jahr dranhängen.

Ach ja, Sabine hat ihren Paketboten geheiratet. Sie wohnen getrennt.

Von Uwe Janssen