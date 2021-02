Das gute Wetter dieser Tage inspirierte mich, dem Haupthobby seit Pandemiebeginn mal wieder nachzugehen: dem Spazieren. Damit war ich natürlich nicht allein, und so traf ich bei einer Tour durch den Georgengarten nicht wenige Menschen an – und stellte wieder einmal fest, dass der Spaziergang durch einen städtischen Park ganz andere Erlebnisse mit sich bringt, als ich das vom Land gewöhnt bin.

Zunächst wäre ich in einem tragischen Beinaheunfall in der Allee fast von einem Kind auf einem Laufrad überfahren worden. Der Kamikazepilot war, wie sich herausstellte, nicht irgendein Kleinkind, sondern der Nachwuchs unseres Stadtoberhaupts. Dieser Vorfall allein wäre an jedem anderen Tag der vergangenen elf Monate sicher mein Tageshighlight gewesen. Doch an diesem Tag musste sich selbst der Oberbürgermeister hintenanstellen.

Kurz darauf begegnete ich einer Frau, die ihren Kopf zu einem Baby, das hoffentlich das ihre war, in den Kinderwagen streckte und es zum Lachen brachte. Dabei sprach sie das Kind allerdings immer wieder mit einem Schimpfwort an, das hier aus Gründen der Höflichkeit nicht wiederholt werden soll. Nur so viel: Findige Leserinnen und Leser könnten es erkennen, wenn sie die Worte Nachttisch und Lampe zusammensetzen. Die Frau nutzte dieses Wort mit einem solchen Enthusiasmus, dass ich nicht sicher war, ob sie sich der Bedeutung wirklich bewusst war. Vielleicht, so dachte ich, hatte es für sie ja aber auch eine ganz andere Bedeutung. Jedenfalls flötete die Frau fröhlich ihre Frivolitäten, und auch das Baby gluckste vergnügt. Wer wäre ich, diese Freude mit meiner Wortklauberei zu stören?

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Ich erblickte schließlich etwas, das diese Tour der Kuriositäten perfekt machen sollte: ein Frettchen. Es trägt, wie ich im Vorbeigehen aufschnappte, den Namen Rocky Rotznase. Und obwohl Rocky Rotznase angeleint war, lief er nicht auf dem Boden, sondern lag eingerollt und mit ängstlichem Blick auf den Armen seines Besitzers. Rocky Rotznase sei etwas überwältigt von all den Eindrücken im Park, sagte der Mann.

Damit war Rocky Rotznase an diesem Nachmittag nicht allein.

Von Johanna Stein