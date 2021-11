L

Arachnophobie ist kein leichtes Los. An Menschen mit Angst vor Spinnen krabbelt ihre Phobie im Alltag immer wieder heran. Meine Liebe zum Beispiel konnte einmal nicht einkaufen, weil ein Laden sein Schaufenster mit einer Spinne dekoriert hatte.

Inzwischen hat sich die ganze Familie daran gewöhnt und hilft, wo sie kann. „Nicht nach rechts schauen“, sagen die Kinder, wenn dort ein Auto mit Spinnenaufkleber fährt. So haben wir bislang Unfälle aller Art vermeiden können. Wegen der Arachnophobie meiner Liebe können wir leider auch nicht in einem schönen Haus zwischen See und Waldrand wohnen – und leben stattdessen weit oben in einer Etagenwohnung an der Podbi. Spinnen sind schlimmer als Stadtbahnen, findet sie.

Nur ein Bilderhaken, keine Spinne

Die Herbstferien verbrachten wir im Süden. In der ersten Nacht wachte ich von einem Schrei auf, fand den Platz neben mir leer und entdeckte meine Liebe schließlich wimmernd im Nebenraum. „Spinne“, würgte sie hervor. „Wo?“ fragte ich schlaftrunken. „Über dem Bett, an der Wand“, schluchzte sie. Ich schaute nach und fand einen verwaisten Bilderhaken mit ungünstigem Schattenwurf. Am nächsten Morgen sagte sie, sie habe noch lange wach gelegen und misstrauisch auf den Haken gestarrt.

Beim Rückflug, kurz vor dem Start, vernahm ich plötzlich neben mir das vertraute Wimmern. Sie hatte ihren Kopf im Schoß vergraben und kämpfte mit den Tränen. „Spinne ... auf dem Kopf ... da ... bitte abnehmen“, stammelte sie. „Bittebittebitte.“

Flugangst oder Spinnenangst?

Dann sah ich sie. Eine Flugbegleiterin stand direkt neben uns, präsentierte gerade die Schwimmweste – und ihre blonden Haare wurden von einer riesigen schwarzen Spinne zusammengehalten. Es war der 31. Oktober – ein Halloween-Accessoire. Die Flugbegleiterin glaubte indessen an einen besonders krassen Fall von Flugangst und beugte sich besorgt zu meiner Liebe herab. Was die Lage nicht besser machte. Ich schob mich dazwischen und erklärte ihr, sie müsste nur die Spinne aus ihrem Haar entfernen, dann könnten wir starten.

Das Bordpersonal war erleichtert. Das Gute an Arachnophobie ist: Sie ist schneller zu verscheuchen als Flugangst.

Von Rüdiger Meise