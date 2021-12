Ankommen am Weihnachtsmarkt. Viel ist nicht los. Auch mal ganz schön, dann kann ich mit dem Rad bis direkt vor die Glühweinbude fahren. Absteigen, Rad anschließen, an den Tresen.

„Guten Abend“, sagt der maskierte Nikolaus im Glühweinstand. „Kann ich Ihren Impfnachweis sehen?“

„Klar, sofort ... äh, Moment.“

Handschuhe aus, Handy rausnesteln ... Brille ab, Brillenbügel in den Mund. App öffnen. Nein, ich möchte jetzt nicht die neuen Funktionen kennenlernen. „Hier, bitte!“

„Danke. Jetzt bitte Ihren Ausweis. Und wir haben Maskenpflicht.“

„Oh, Tschuldigung, ich steige ja gerade erst vom Rad.“ Handy wegstecken, Maske rausnesteln, aufsetzen – geht nicht, weil Brillenbügel im Mund. Brille aufsetzen – geht nicht, weil Mütze auf. Brille weglegen, Maske auf – geht nicht, weil Mütze auf. Mütze absetzen, Maske auf. Brille auf. Brille wieder ab, weil Gläser beschlagen. „Entschuldigung – wo waren wir?“

„Ausweis.“

Portemonnaie rauskramen, Ausweis zeigen. „Danke“, sagt der Nikolaus. „Jetzt bitte den aktuellen Testnachweis.“ Portemonnaie weglegen, in der Tasche nach Testnachweis kramen, finden und zeigen. Testnachweis wieder in die Tasche – Riesenschreck: Portemonnaie fehlt in der Tasche.

„Suchen Sie Ihr Portemonnaie?“, fragt der Nikolaus ruhig. „Das haben Sie auf den Tresen unter Mütze und Handschuhe geschoben.“ „Danke“, sage ich erleichtert. „Bitte erst mal einen Glühwein.“

„Checken Sie bitte noch per Luca-App ein.“ Ok. Nochmal das Handy rauskramen. Nein, ich möchte jetzt nicht die neuen Funktionen kennenlernen. Oh, ich bin seit 22 Stunden beim Sport.

So, endlich fertig. Wo ist meine Verabredung? Brille wieder auf.

„Glühwein mit Schuss?“

Brille beschlägt. „Unbedingt.“

Von Rüdiger Meise