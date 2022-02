Wenn bei uns im Dorf die Dämmerung hereinbricht, dann beginnt es am Haus zu blinken und zu blitzen. Im Garten sind dann wohl Dutzende kleine und größere Lichtchen, die sich in unterschiedlichen Rhythmen an- und dann gleich wieder ausschalten – und immer so weiter. Das geht meist stundenlang, beim Einschlafen habe ich mich mittlerweile an das Leuchtfeuer gewöhnt, vermutlich finde ich mittlerweile ohne blinkendes Licht gar nicht mehr in den Schlaf.

Leuchtfeuer durch Lichterketten

Das Leuchtfeuer hat zwei Ursachen: Zum einen die besondere Vorliebe meiner Frau für Lichterketten, die vor allem in der dunklen Jahreszeit das Leben ein bisschen aufhellen sollen. Die Energie der Lichter speist sich aus kleinen Sonnenkollektoren chinesischer Bauart. Das hat dann auch mit Ursache Nummer zwei für das Leuchtfeuer zu tun. Die ist nämlich das Wetter. So grau, wie es gefühlt seit Wochen ist, bekommen die Sonnenkollektoren offenbar nicht genug Licht für den Dauerbetrieb der Lichterketten. Immerhin reicht es für dauerhaften Blinkbetrieb, über den sich sicherlich inzwischen das halbe Dorf freut.

Ich habe aber noch ganz andere Befürchtungen. Also liebe Leserinnen und Leser, falls Sie mal in der Dämmerung ein großes oder ziemlich großes Schiff erblicken, das auf der Leine unterwegs ist, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo von der Küste aus unser Leuchtfeuer entdeckt und seinen Kurs in unsere Richtung geändert haben und zu uns unterwegs sein.

Hoffentlich scheint bald mal wieder die Sonne.

Von Mathias Klein