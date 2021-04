Hannover

Als ich kürzlich mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, entdeckte ich am Waldrand vor dem Ortseingang von Twenge neben der Straße einen Sessel. Er war schmutzig-weiß und trug unübersehbare Gebrauchsspuren, sah aber insgesamt noch einigermaßen intakt aus und wirkte standfest.

Mich ärgert so etwas normalerweise. Es kommt immer wieder vor, dass Leute ausgedientes Geraffel in unsere Feldmark, manchmal sogar in den Wald schmeißen. Ich frage mich dann immer, warum sie die Mühen auf sich nehmen, das Zeug dort hinzuschleppen, statt es auf die Deponie zu bringen oder die Sperrmüllabfuhr zu bestellen.

Der Sessel am Waldrand hat Charme

Andererseits hatte der Sessel am Waldrand durchaus Charme und störte nicht wirklich. Man kann auf der gegenüberliegenden Seite den Sportplatz sehen, auf dem vielleicht irgendwann auch mal wieder Betrieb herrschen wird. Nebenan liegt eine Pferdekoppel. Eine Wiese, auf der sich regelmäßig Rehe tummeln, befindet sich ebenfalls im Blickfeld. Auch Reiher würde man beobachten können, denn sie nisten in einer Kolonie auf der anderen Seite vom Sportplatz. Außerdem war der Sessel so aufgestellt, dass ihn die Abendsonne bescheint, falls denn eine da ist.

Ich überlegte, ob ich den Sessel für ein friedliches Lesestündchen in freier Natur ausprobieren sollte. Das Buch „Das geheime Leben der Bäume“ von Förster und Autor Peter Wohlleben hielt ich für eine geeignete Lektüre, ein kleiner Picknickkorb würde die Sache abrunden. Bevor ich allerdings den Plan in die Tat umsetzen konnte, war der Sessel verschwunden. Jemand muss ihn abtransportiert und vermutlich entsorgt haben. Eigentlich schon fast schade, dachte ich.

Von Bernd Haase