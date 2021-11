Warum ist das so? Warum komme ich, wenn ich von Hemmingen per Rad oder Auto zu meinem einige Kilometer entfernten Lieblingssupermarkt nach Döhren fahre, auf dem Hinweg immer an einem Bistro vorbei – auf dem Rückweg aber an einer Kirche? Heißt: Warum nutzt man auf dem Rückweg zwischen zwei vertrauten Punkten eine andere Route als auf dem Hinweg? Dieses mir auch aus anderen Gegenden bekannte Phänomen treibt mich, irgendwo im Unterbewussten, schon länger um. Und allzu gerne würde ich der Sache auf den Grund gehen.

Durchqueren muss ich in dem Döhrener Wohnviertel ein Straßenrechteck. An der ersten Kreuzung fahre ich geradeaus, dann links, dann wieder rechts. Rolle dabei an besagtem Bistro vorbei. Auf dem Rückweg aber benutze ich die zwei anderen Seiten des Rechtecks. Wähle erneut die Kombination geradeaus-links-rechts – und passiere somit nicht mehr Kneipe, sondern Kirche.

Gern auf Kurs bleiben

Beiden Routen ist gemeinsam, soviel wird klar, dass ich gerne Kurs halte, richtungstechnisch ein gewisses Beharrungsvermögen zeige. Und erst dann umschwenke, wenn der Karren schon fast gegen die Wand gefahren ist. Küchenpsychologinnen und diplomierte Schlaumeier könnten mir jetzt attestieren, dass ich Veränderungen scheue. Politisch eher zum Konservativen neige. Doch das halte ich für Quatsch.

Wahrscheinlich ist es pure Bequemlichkeit, wenn man im Leben so lange wie möglich geradeaus fährt. Wenn man Abbiegemanöver scheut, die doch immer mit erhöhten Risiken verbunden sind. Aber weil ich mir und aller Welt beweisen will, wie flexibel ich noch bin, steuere ich nun um: erst links, anschließend rechts und dann erst geradeaus. Vermutlich werden mir Bistro und Kirche künftig in ganz anderem Licht erscheinen.

Von Michael Zgoll