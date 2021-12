Ein Wasserkocher mit LED-Beleuchtung oder der Lieblingskäse in Gourmet-Festtagsverpackung: Wer die Supermarktwerbung aufmerksam studiert, stößt auf so manch spezielles Angebot. Auch ich gehöre zu denjenigen, die regelmäßig nach Dingen suchen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Meistens werde ich dabei allerdings nicht fündig. Stattdessen habe ich mich gefragt, wer das eigentlich alles kaufen soll – und ein Kundenprofil erstellt.

Wer in Hannovers Supermärkten einkauft, muss – das suggeriert zumindest die Werbung – bestimmte Eigenschaften aufweisen. So sind die Kundinnen und Kunden einer Discounterkette offenbar in der Küche richtige Fachleute. Profi-Backform, Profi-Backzubehör – ich bin sicher, auch der Rührbesen oder die Plätzchenform sind nur was für Experten.

Auch muss man mindestens einer Großfamilie angehören, um auf die gesamte Produktpalette zurückgreifen zu können. Um „Hackfleisch XXL“, „Schnitzel paniert XXL“ und „Miniwürstchen im XXL-Pack“ kommen immerhin vegetarisch lebende Menschen noch herum. Aber bei „Zwiebeln XXL“, wohlgemerkt im Fünf-Kilo-Sack, frage ich mich schon, wie oft denn Zwiebelkuchen und Zwiebelsuppe auf dem Speiseplan stehen sollen.

Außerhalb des essbaren Sortiments neigt der Einzelhandel ebenso zu Größenwahnsinn. Eine Supermarktkette bietet die Sauna nicht nur in „XL“, sondern auch in „Big XL“ an. Da haben dann gleich zwei Großfamilien Platz. Deutlich erschwinglicher ist dagegen der XXL-Wichtel. Der ist erhältlich für 12,99 Euro und zwischen 80 und 125 Zentimeter groß. Dennoch kaufe ich lieber ein Tierklavier oder ein Wetter-Center Comfort. Keine Ahnung, was das sein soll. Hauptsache, es passt in einen unprofessionellen Zweipersonenhaushalt.

Von Thea Schmidt