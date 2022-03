Sie zählen zu meinen Lieblingssendungen im Fernsehen, die Wetterberichte nach den Nachrichten. Wie Showmaster agieren manche Meteorologen vor der Isobarenkarte, wenn sie ihre Vorträge mit raumgreifenden Armschwüngen und kleinen Bonmots veredeln; mit Entertainerqualitäten glänzen Expertinnen, wenn sie das nächste Sturmtief mit sorgenvoller Miene und drohendem Unterton ankündigen. Und ab und zu überraschen mich die Wetterkundler mit besonders schönen Wortschöpfungen – so wie jüngst mit dem Kaltlufttropfen.

Dieser Tropfen, der unsere Breiten vergangenes Wochenende von Ost nach West überquerte, war offenbar ein veritables Wetterphänomen von etlichen Quadratkilometern Umfang. Auch in Niedersachsen ließ uns dieses Höhentief über Stunden erschauern, in entfernteren Gegenden soll es sogar ein wenig Regen abgelassen haben. Inzwischen, so erklärten es mir zwei TV-Meteorologinnen, sei der Kaltlufttropfen nach Norwegen weitergezogen; allerdings habe ich starke Zweifel, dass die schlechtwettergewohnten Skandinavier von diesem Ereignis auch nur das Geringste mitbekommen haben.

Viel gelernt von den diplomierten Wetterpropheten

So oder so: Ich bin den diplomierten Wetterpropheten allemal dankbar für die umfangreichen Ausführungen, die sie mir im Laufe der Jahre zuteilwerden ließen. Über Jetstream und Omega-Wetterlagen kann ich jetzt parlieren, finde mich in Tiefdruckrinnen zurecht und kann über Luftmassengrenzen oder Blutregen fachsimpeln. Und wenn diese Begrifflichkeiten dann auch noch etwas mit der gefühlten Wirklichkeit daheim zu tun haben, freut’s mich umso mehr.

Übrigens: Das aktuelle Klima im Hannöverschen wird just von einer ergiebigen Sonnenschwallströmung geprägt, verursacht durch ein mitteleuropäisches Schwindelhoch zwischen maritimen Tiefdrucktaumeln. Das gibt’s doch gar nicht? Mag sein. Aber mir wird der Himmel schon nicht auf den Kopf fallen, wenn ich die Lyrik der Wetterkundigen mit ein paar neuen Vokabeln anreichere.

