Es war am Donnerstag, und ich nahm die Nachricht mit gemischten Gefühlen auf. Einerseits hatten Abba den Soundtrack zu meiner Kindheit geliefert. Seit ihrer Trennung war die Musik der Band immer auch Sehnsuchtsmusik gewesen. Ich hatte heimlich auf eine Wiedervereinigung gehofft, die uns die verschlossene Tür zu seligen Tagen wieder aufstoßen würde.

Vergangenheit ist vergangen

Andererseits wissen wir natürlich: Ins Paradies führt kein Weg zurück. Dass die vier sich jetzt wieder zusammengefunden haben, um den eigenen Mythos zu melken, sah ich doch kritisch. Und dass sie sich jenseits von Schweden, in London, als ewig junge Hologramme auf eine Bühne projizieren lassen wollen, als virtuelle Wiedergänger ihrer selbst, empfinde ich als Foulspiel im Ringen gegen die Vergänglichkeit. Die vier haben ihre Zeit doch gehabt! Die Vergangenheit ist vergangen. Mozart hat ja auch nicht angefangen, nach seinem Tod irgendwann einfach wieder zu komponieren.

So dachte ich, als mein Handy „Pling!“ machte. Die älteste meiner Töchter meldete sich. Die drei kommunizieren mit mir fast ausschließlich über Textnachrichten. Ich bin dankbar, dass ich so ab und an von ihnen höre. „Oh my god!!!“, schrieb sie. „Ich wünsche mir das neue Abba-Album zum Geburtstag, als Vinyl-LP!“ Ich verkniff mir den Einwand, dass sie ja nicht mal einen richtigen Plattenspieler hat.

Abba ist „unnormal krass!“

Am Freitag brach im Radio dann die Abba-Manie aus. „Pling!“ Die zweite Tochter. „Unnormal krass!“, schrieb sie, „wenn Abba auf Tour geht, müssen wir da unbedingt hin.“ Am Sonnabend tauschten meine Töchter viele weitere Nachrichten untereinander aus. Am Sonntag kam dann das „Pling!“ der dritten bei mir an. „Bitte, bitte, Papa, dürfen wir alle zur Abba-Show nach London, wir zahlen das ganze Geld auch zurück, wenn wir erwachsen sind, ehrlich.“

Der jugendliche Enthusiasmus rührte mich. Die drei sahen tatsächlich ihre Zukunft in meiner Vergangenheit. Aber mit den London-Tickets zögere ich noch. Ich warte lieber, bis die Beatles auch wieder da sind.

