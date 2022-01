Nein, grundsätzlich will ich mich gar nicht beschweren. Es ist schon besser so, dass es bei uns eine Arbeitsteilung gibt, wenn wir Freunde oder die Familie einladen. Meine Frau kocht, und ich räume und wasche ab. Generell begrüße ich dieses Modell, stellt es doch sicher, dass sich alle Gäste mit Wonne die Bäuche vollschlagen und auch der nächsten Einladung folgen werden. Doch am Ende eines ausgedehnten Feier-Abends, wenn die Meisterköchin schon lange im Bett liegt und ich immer noch am Spülen, Putzen und Wegräumen bin, stimme ich gelegentlich ein leises Klagelied an – über die kleinen Ungerechtigkeiten im Alltäglichen.

Töpfe schrubben im Verborgenen

Wer kocht und das dann auch noch beherrscht, wird von den Beteiligten gemeinhin mit Lob überschüttet. „Lecker“, „Das schmeckt super“, „Wie hast du das nur hingekriegt?“ sind gängige Vokabeln der Wertschätzung. Die Krönung ist der Satz: „Kannst du mir mal das Rezept verraten?“ Wahlweise „das Rezept aufschreiben“ oder „das Rezept schicken“. Wer hingegen spätabends einem angebrannten Topf dank zehnminütigen Schrubbens ein zweites Leben geschenkt hat, darf nicht mit Ruhm und Ehre rechnen. Er arbeitet im Verborgenen.

Neulich habe ich mir ausgemalt, wie schön es wäre, wenn die Gäste zwei Stunden nach ihrer Verabschiedung noch mal bei uns vorbeischauen würden. „Mensch, die Gläser haben ja überhaupt keine Schlieren, die blitzen ja richtig“, bekäme ich dann zu hören. Und würde leichthin erklären: „Sind die kostbaren, die man per Hand spülen und abtrocknen muss.“ Lobende Erwähnung fände vonseiten meiner Bewunderer, dass Herd- und Arbeitsplatte glänzen wie neu, dass der Geschirrspüler bereits ausgeräumt und der Beistelltisch schon wieder im Keller verschwunden ist: „Wie schaffst du das nur?“ „Ach“, gäbe ich mich ganz bescheiden, „das ist doch keine Kunst“ – und würde klammheimlich auf Widerworte hoffen.

Leben ist kein Wunschkonzert

Doch wie wir wissen, ist das Leben kein Wunschkonzert. Und so bin ich denn schon zufrieden, wenn meine Frau am nächsten Morgen in die Küche geschlappt kommt und murmelt: „Toll, dass du wieder Klarschiff gemacht hast.“

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Michael Zgoll