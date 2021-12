Es ist nicht immer leicht, wenn man sich bemüht, ein leidlich guter Mensch zu sein. Denn nicht nur die böse Tat hat ihre Folgen. Die Älteren unter uns, die noch Klassiker im Deutschunterricht kennenlernen mussten, wissen ja: „Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären“ (na klar: der Generalissimus Wallenstein in Schillers „Die Piccolomini“).

Aber was gebärt das Gute? Ein vielstimmiges „mehr, mehr, mehr“.

Briefkasten quillt über

Wer jemals Spenden selbst an hochseriöse gemeinnützige Wohltäter vergeben hat, der muss bald erfahren, dass er damit offenbar auf Listen der potenziellen Opfer wandert. Fortan wird, vor allem in der Vorweihnachtszeit, sein Briefkasten überquellen. Man wundert sich, wer alles sich um wen alles kümmert. Nun wären die Bettelbriefe nicht ganz so anstrengend, wenn sie nicht oft auch Bettelgaben enthielten, die an unser schlechtes Gewissen appellieren. Ich geb dir, also gib mir auch – und ein Vielfaches.

Nur so viele Briefe kann ich gar nicht schreiben, dass ich alle Adressaufkleber unterbringe, die ich selbst von denen bekomme, die auf meiner privaten Spenderliste stehen. Nein, ich brauche keine Einkaufstüten mehr, keine Postkarten und auch keine Kugelschreiber. Und auch keine Anrufe von Organisationen, die regelmäßig und automatisch eine feste Summe bekommen und die um eine kleine Erhöhung bitten, weil doch gerade in X oder Y eine neue Krise tobt.

Am besten für die HAZ-Weihnachtshilfe spenden

Aber es gibt ja eine Ausnahme. Spenden Sie, wie ich, für die Weihnachtshilfe der HAZ. Das hat Folgen. Aber nicht für Ihren Briefkasten.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Rainer Wagner