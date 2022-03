Bügeleisen ausgemacht? Der Gedanke ist alt, aber er lässt einen nicht kalt. Immer noch nicht. Je öfter man den Gedanken denkt, desto neiner die Antwort, desto kleiner die Hoffnung, und wenn das Telefon klingelt, kann nur die Feuerwehr dran sein. Der Gedanke verdrängt in der Gedankenblitztabelle alle anderen Gedanken auf die weiteren Plätze. Die Wahrscheinlichkeit, in diesem Zustand einen unseriösen Vertrag zu unterschreiben, ist höher als die Chance, an irgendetwas anderes zu denken.

Man sieht es Menschen an, wenn sie glauben, ihr Bügeleisen nicht ausgeschaltet zu haben. Gut, man sieht es auch Menschen an, wenn sie glauben, ihr Bügeleisen nicht angeschaltet zu haben. Am Hemd zum Beispiel. Und das ist das größere Problem. Denn das andere ist meistens gar keins. Das weiß man leider erst, wenn man mit einem gebügelten, aber angstverschwitzten Hemd zu Hause bei seinem selbstverständlich ordnungsgemäß ausgeschalteten und geparkten Bügeleisen ankommt. Weil man es einfach nicht ausgehalten hat und doch umdrehen musste. Wenn man in der List wohnt und aus der Nordstadt zurückfährt, ist das ok. Aus dem Allgäu: nicht.

Herd? Tür? Auto?

Und damit das gar nicht erst passiert, gibt es wie für alles auch bei angelassenem Gefühl Tipps. Der sicherste: Vor der Abreise nicht bügeln. Preistipp: kein Bügeleisen besitzen. Der beruhigendste: Bügeleisen nach dem Ausschalten fotografieren. Möglichst digital, zum Beispiel mit dem Smartphone. Achtung: Smartphone nicht vergessen. Zur Not mit zweitem Smartphone das erste Smartphone fotografieren.

Der Trick mit dem Foto gilt auch für andere drängende Fragen: Herd angelassen? Tür aufgelassen? Auto zugelassen? Wenn das Auto nicht zugelassen ist, muss man nicht zurückkehren, sondern kann es schnell noch zulassen lassen. Wenn es nicht gerade die Ab- und Zulassungsstelle in Hannover sein muss. Eine Anlassungsstelle, die sich um das Bügeleisen kümmert, gibt es nicht. Schade.

Von Uwe Janssen