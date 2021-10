In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich – von politischer Neugier getrieben – viele Talkshows gesehen, viele Interviews mit Volksvertretern, Wissenschaftlern oder Publizisten gehört und gelesen. Aufgestoßen ist mir, dass Moderatoren und Befragte in zunehmendem Maße neumodische Formulierungen verwenden, in deren Mittelpunkt der Punkt steht. „Jetzt haben Sie Ihren Punkt gemacht“, heißt es da. „Sie haben Ihren Punkt gesetzt.“ Oder: „Da haben Sie einen Punkt.“ Wie meinen?

Botschaft kommt unter die Räder

Vielleicht geht es darum, dass das Gegenüber jetzt mal still sein soll. Oder ein stichhaltiges Argument vorgetragen hat. Oder im Wettstreit der Meinungen gepunktet hat. Aber warum sagt man dann nicht klipp und klar, was Sache ist? Zum Beispiel: „Sie haben lange genug geredet, jetzt wollen wir auch mal andere hören.“ Oder: „Damit haben Sie einen wichtigen Aspekt benannt.“ Oder ganz simpel: „Da haben Sie recht.“ Aber beim Bemühen, sprachlich hip und trendy rüberzukommen, kann die Botschaft schon mal unter die Räder kommen.

Nur um den dunklen Punkt herumreden?

Dabei ist der Punkt in der deutschen Sprache ja nun wahrlich kein Waisenknabe. Der Einwurf „Nun kommen Sie mal auf den Punkt“ kann allemal als verbale Punktlandung gelten. Wer ohne Punkt und Komma quatscht, will vielleicht um einen dunklen Punkt herumreden. Und oft genug ist eine Person öffentlichen Interesses so verliebt in ihre Worthülsen, dass sie den springenden Punkt ihrer Ausführungen einfach nicht rüberbringt. Und dann möchte man dem Interviewer oder der Befragten zurufen: „Nun mach’ aber mal’ nen Punkt. Sonst gibt’s Punktabzug!“

Lange Rede, kurzer Sinn: Sätze wie „Sie haben Ihren Punkt gesetzt“ finde ich doof. Punktum.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Michael Zgoll