Hannover

gatsträwkcüR tsi gatnoM. Dieser Satz ist in keiner Fremdsprache geschrieben – sondern einfach nur rückwärts. Denn Montag ist Rückwärtstag, ein inoffizieller Feiertag aus den USA. Das Datum kann man sich leicht merken: Der Reformationstag ist am 31. Oktober, Rückwärtstag am 31. Januar. Beides mit R-, beides am 31. eines Monats. Inhaltlich allerdings haben der Rückwärtstag und der Reformationstag nichts miteinander gemein.

Aber wie feiert man den Rückwärtstag? In Hannover könnten die Stadtbahnen rückwärtsfahren, nur das würde auf den festgelegten Strecken per Schiene – außer dem Fahrer oder der Fahrerin – wohl nicht groß auffallen. Lustiger wäre es, wenn der Bus mit Fahrtziel Strandbad plötzlich verkehrt herum am Maschseeufer stadtauswärts schleichen würde. Theoretisch könnte das Fahrzeug sich im Rückwärtsgang übrigens immer noch mit 40 Kilometern pro Stunde fortbewegen. Mit Automatikschaltung sind angeblich noch höhere Geschwindigkeiten möglich.

Rückwärtsrolle am Rückwärtstag?

Vielleicht machen Sportbegeisterte zur Feier des Tages auch Rückwärtsrollen. Da bin ich allerdings raus. Beim letzten Versuch, mich einmal um mich selbst zu drehen, konnte ich mich danach gar nicht mehr drehen. Weder rück- noch seitwärts.

Die Liste mit Möglichkeiten für den Rückwärtstag könnte ich endlos fortsetzen. Wie wäre es beispielsweise, wenn Geburtstagskinder jünger statt älter würden? Irgendwann könnte so jeder wieder den ermäßigten Tarif in Museen oder Jugendherbergen nutzen. Klasse wäre auch, wenn beim Einkaufen das Geld nicht aus dem Portemonnaie in die Kasse sondern aus der Kasse ins Portemonnaie gelänge. Rückwärts arbeiten hingegen sollten Sie vermeiden. Denn dann hätten Sie nie Feierabend.

Bleibt die Frage, wann der Tag erfunden wurde. Ich tippe auf den 26. März. Da ist nämlich Erfinde-Deinen-eigenen-Feiertag-Tag.

Von Thea Schmidt