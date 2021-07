Hannover

Die Siedlung Twenge liegt in der norddeutschen Tiefebene. Wie es sich für diese Landschaft gehört, kann man hier in der Feldmark weit blicken über Felder und Wiesen, durchsetzt mit kleinen Wäldchen. Man sieht auch die Kirchtürme der Nachbarorte – jedenfalls zu normalen Zeiten. Derzeit sieht man grün.

Der Mais ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen, das warme Wetter und die zwischenzeitlichen Landregen haben ihm sichtlich gut getan. Die Maisfelder bei uns haben nichts mehr mit denjenigen zu tun, die ich von früher her kenne und in denen wir einmal Kolben gebrochen haben, um aus den Maiskörnern Popcorn zu machen. Weil die Küche hinterher aussah, als sei dort etwas explodiert, wurden mir weitere Versuche verboten. Außerdem musste ich einen neuen Topf kaufen.

Maispflanzen werden immer größer

Die Maisfelder sind jetzt viel größer als früher, und die Pflanzen, die auf ihnen stehen, sind es auch. Mit ihnen wird die Biogasanlage betrieben, die an der Autobahnauffahrt steht und die ihrerseits den Eindruck vermittelt, als sei sie ursprünglich als Atomkraftwerk geplant worden. Auf jeden Fall hat sie einen gewaltigen Appetit.

Irgendwann Mitte September wird die Zeit reif sein. Dann ernten die Bauern in großem Stil. Trecker mit riesigen Hängern werden wieder durch unsere Ortsdurchfahrt Richtung Biogasanlage rauschen, und man wundert sich, welche Geschwindigkeiten sie erreichen können. Man tut besser daran, an diesen Erntetagen sein eigenes Auto nicht am Straßenrand zu parken.

Einstweilen fehlt uns die Perspektive. Erst wenn der Mais für dieses Jahr verschwunden ist, werden wir wieder mit Weitsicht durch unser dörfliches Leben gehen können.

Von Bernd Haase