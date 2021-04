Zu viele Eier gekauft. Im Affekt. Lockdown macht echt blöd. Kaum faselt jemand etwas von Osterruhe, wird man unruhig und hortet Aktuelles, letztes Jahr vor Ostern Klopapier, dieses Jahr also Eier.

Die Egg-Daten auf den Packungen sagen: Bald mal aufessen. Oder österlich mumifizieren. Hartkochen, bemalen. Ostern ist auch die Zeit, in der man verderbliche Lebensmittel in Farben anstreicht, die einem im Rest des Jahres eben jenes Verderben signalisieren. Wie blau oder grün.

Hoher Eiereinsatz, sehr gut

Plan geändert. Das Buch „Die Omelettschule“ rausgeholt, hoher Eiereinsatz, sehr gut. Auf Inselernährung umgestellt. Omelett bis zum Eierende. Amerikanisches Omelett gewählt. Das Buch sagt: Ketchup selbst machen. Zum Wochenmarkt gegangen. Am Tomatenstand 20 Tomaten erbeten. Komischen Blick des Tomatenmanns registriert und als „Na, keine Eier mehr gekriegt und jetzt mit Tomaten Kleinkinder verarschen?“ interpretiert. Vorsichtshalber nichts gesagt.

Dicke Arme, nichts passiert

Zu Hause mit der Ketchup-Produktion angefangen. Dazu Passiermühle „Flotte Lotte“ genutzt. Gedanken über die gendergerechte Verteilung der Namen von Haushaltsgeräten gemacht. Warum „Flotte Lotte“ und nicht „Rascher Sascha“ oder „Zügiger Rüdiger“? Oder im vorauseiernden Gehorsam gleich „Behender Gender“? Ein Wahnsinn, das alles. Aber: 20 Tomaten mit einem Löffel durch ein Sieb drücken heißt auch: dicke Arme, nichts passiert. Dann lieber „Flotte Lotte“.

Während die Tomatenpampe zu Ketchup einkocht, zurück zum Ei. Die Omelettschule lehrt: „Die Küche kennt keinen vielseitigeren Bewohner als das Ei“. Genau genommen hat kein geometrischer Körper so wenig viele Seiten wie das Ei. Allrounder trifft es besser, in jeder Hinsicht: ob soloselbstständig in Becher und Pfanne, ob getrennt oder als Teamplayer in Panade und Kuchenteig, bindend, klärend, lockernd, emulgierend, schlagbar.

Pfanne erhitzt. Kühlschrank enteiert, Omelett eins gefertigt mit so vielen Allroundern, wie kein Hase tragen kann. Mit Ketchup und Tabasco. Amerikanische Ostern. Nächste Woche: Feierabend mit Eierabend. Bis Pfingsten. Mindestens.

Von Uwe Janssen