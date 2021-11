Hannover

Bilanz von der Martinssingsaison in der Südstadt: Zwei Jungs, maskiert, vorgesungen, mit Schnökerkram belohnt. Es muss dann noch jemand dagewesen sein, dessen oder deren Klingeln wir überhört haben und der oder die ohne zu singen und Süßes zu bekommen uns Saures gab. In diesem Fall war das ein rohes Hühnerei, das zerdeppert am Küchenfenster klebte. Außerdem lag eine etwas unordentlich gefaltete Konzertkarte vor der Tür. Ich nehme an, sie muss beim Eierwurf aus der Jackentasche gefallen sein. Ich kam darüber ins Grübeln und war milde gestimmt.

Ich, zumal als anerkannter Musikenthusiast, werte jedes gesangliche Engagement rund um den Martinstag und Konzertbesuche ganz allgemein wesentlich höher als ein, na ja, ein Ei am Küchenfenster.

Es ist ein doppeltes Drama, weil der Sänger des in Rede stehenden Konzerts ausweislich des Tickets ein Guter ist, ein Sanfter, ein Empathischer mit durchaus st.-martin-haften Momenten. Der Besuch seiner Konzerte ist nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern fraglos geeignet, beim jungen Publikum charakterliche Feste und Reife im Geiste und Bedachtsamkeit in der Tat zu befördern. Damit irgendwann keine Eier mehr aus der Tasche fallen und so.

Was sagt Goethe zur Musik?

Ich entsann mich Goethes. Der hatte doch einst von seiner Schreibmaschine Eckermann notieren lassen: „Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden. Wer sie liebt, ist erst ein halber Mensch; wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch.“ Ach, Goethe, ach, heiliger Martin – wie wird mir so weh und wohl zugleich ...

Angebot: Wer die Karte vermisst, meldet sich in der Redaktion (siehe Impressum, nächste Seite) oder klingelt noch mal bei uns in der Südstadt. Die Adresse dürfte ja noch bekannt sein. Nenn den Interpreten von der Konzertkarte, das genügt als Beweis für die Eigentümerschaft und die Herausgabe des Tickets ohne Groll und Mecker – auch ohne nochmaliges Singen.

Von Volker Wiedersheim