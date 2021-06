Es ist einer der bisher noch wenigen freundlichen und warmen Tage, die wir dieses Jahr im Hannöverschen genießen dürfen, der mich zur Sonnenmilch greifen lässt. Daheim. Doch nach wenigen Spritzern wird klar: Die Plastikflasche ist leer. Denke ich. Meine Frau denkt das nicht.

Vernünftig ausquetschen heißt aufschneiden

„Du, haben wir eine neue Flasche Sonnenmilch im Haus?“, frage ich.

„Hast du denn die alte vernünftig ausgequetscht?“

„Na klar.“

„Ich meine, aufgeschnitten.“

„Diesen Blödsinn mache ich nicht mit, da kommt doch nichts bei raus.“

„Da kommt noch eine Menge raus, das sag’ ich dir schon lange.“ Und sie setzt nach: „Was glaubst du, welch riesige Mengen von Sonnenmilch und Cremes aller Art weniger produziert werden müssten, wenn alle Leute ihre Flaschen und Tuben aufschneiden würden?“

„Keine Ahnung. Aber ich finde das affig. Sonnenmilchflaschen durchsäbeln, wer macht denn so was?“ Und auch ich setze nach: „Die paar Cent, die man da spart, sind doch wohl lächerlich.“

„Es geht um das Schonen von Ressourcen, mein Lieber, das weißt du genau. Und das fängt schon im ganz Kleinen an.“

Ach ja, die Ressourcen. Unser Planet. Das Kleine, Große und das Ganze. Das bringt meine Frau immer häufiger ins Spiel. Selbst in meiner Freizeit. Was also tun?

„Okay“, sage ich, „ich wette mit dir, dass der Rest Sonnenmilch aus der aufgeschnittenen Flasche noch nicht mal zum Einschmieren von Hals und Gesicht reicht. Und wer verliert, räumt den Geschirrspüler aus.“

„Einverstanden.“

Sonnenmilch hat von Kopf bis Fuß gereicht

Als ich am späten Nachmittag Töpfe, Tassen und Teller im Schrank verstaue, denke ich darüber nach, mit was für einer klugen Frau ich doch verheiratet bin. Die Sonnenmilch aus dem verstümmelten Behältnis hat für alles gereicht, von Kopf bis Fuß. Und: In einer Flaschenhälfte befindet sich immer noch Creme. Die darf ich dann am nächsten Sommertag herausfingern – und mich in dem Gefühl sonnen, am richtigen Ende gespart zu haben.

Von Michael Zgoll