Eigentlich kann man am Steuer seines Autos nicht vom rechten Weg abkommen, wenn man ein Navigationsgerät besitzt. Eigentlich. Tatsächlich aber ist niemand davor gefeit, mit Navi die Orientierung zu verlieren. So bieten etwa Autobahnkreuze, die das in Deutschland vorherrschende Kleeblattmuster sprengen, beste Voraussetzungen für Irrungen und Wirrungen auf vier Rädern. Diesen Sommer machte ich mit dem Kreuz Kaiserberg nahe Duisburg – aus gutem Grund Spaghettiknoten genannt – und dem Kreuz Breitscheid – ein wilder Mix aus Kleeblatt- und Windmühlenform – Bekanntschaft.

Gehen Sie zurück auf Los!

Stehen an solchen Dreh- und Angelpunkten entscheidende Richtungswechsel an, sollte man sich niemals ausschließlich auf sein Ortungssystem verlassen. Wenn von einer auf dem Display wunderbar geradlinigen Spur plötzlich mehrere Linien abzweigen und man binnen Sekunden entscheiden muss, welcher Fahrstreifen nun der farbig markierten Parabel auf dem Bildschirm entspricht, können schon minimale Abweichungen aufs falsche Gleis führen. Das merkt man spätestens dann, wenn das Navi an der nächsten Ausfahrt, zehn Kilometer weiter, einen 180-Grad-Schwenk empfiehlt. Gehen Sie zurück auf Los – und freuen sich darauf, das Fahrbahn-Kuddelmuddel noch einmal durchmessen zu dürfen!

Wenig hilfreich ist es in solchen Momenten, die Fassung zu verlieren und einer eventuell anwesenden Beifahrerin vorzuwerfen, sie hätte doch nun wirklich besser aufpassen können. Einmal, nur einmal im Leben besser aufpassen können. Es soll Fälle gegeben haben, wo solche Falschfahrten zum vorübergehenden Aufkündigen des Eheversprechens führten.

Die grobe Richtung reicht

Mein Tipp, als nervenschonende Alternative: die Mitfahrerin schon vor Ankunft an Spaghetti- oder Windmühlenknoten um sachdienliche Hinweise bitten, welch größere Stadt auf dem Wege liegt. Grobe Richtung reicht. Es kann durchaus zielführend sein, sich gemeinsam an Schildern zu orientieren, nicht nur am Liniensalat auf einem Monitor.

Um sich dergestalt vor Irrfahrten zu schützen, bedarf es allerdings zweier Voraussetzungen: einer aktuellen Straßenkarte – und einer Co-Pilotin in Urlaubsstimmung.

Von Michael Zgoll