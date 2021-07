Ich bin ein bisschen aus der Übung. Monatelang waren wir in keinem Feinschmeckerlokal mehr gewesen. Die Rituale dort hatte ich nicht mehr drauf, bis wir jetzt nach Bonn kamen und uns das Schicksal zu den Gourmets verschlug.

Warten macht den Gast demütig

Eine große Terrasse mit Rheinblick, längst nicht alle Tische besetzt. „Haben Sie reserviert?“ fragte die Chefin de Rang. Nein, hatten wir natürlich nicht, waren erst vor einer Stunde aus dem Zug gestiegen und irgendwie schlapp. Sie zog die rechte Augenbraue hoch. „Ich schau mal, ob was frei ist. Augenblick.“ Sie hatte vorher noch etwas in der Küche zu erledigen. Das dauerte. Natürlich wusste sie, dass „was frei“ war. Aber es gehört zum Ritual, den Gast, der nicht reserviert hat, zum Rumstehen zu zwingen. Warten macht ihn demütig. Er soll bloß nicht glauben, hier so einfach reinschneien zu können.

Tisch nur in der dritten Reihe

Wir bekamen schließlich einen Tisch. Dritte Reihe. Ich hätte mir ein Plätzchen näher am Rhein gewünscht. Sagte aber lieber nichts. Dann der Knackpunkt: „Nehmen Sie einen Aperitif?“ Lauernder Blick. Ich wollte nicht. Bitte kein teures Zeugs, das nachher mit 12 Euro auf der Rechnung steht. Die Chefin starrte meine Frau an – und holte sich auch hier einen Korb: „Nein, ich nicht, ich habe nur Hunger.“ Die Temperatur am Tisch sank in Gefrierpunktnähe. Die Chefin de Rang verharrte für Sekunden, sprachlos, ihr Blick sagte: „Wie konnte ich diesen Knausern nur einen Tisch geben.“

Ich sagte: „Ich nehme ein Bier“, was die Sache nicht besser machte. Danach warteten wir sehr lange auf die Speisekarte, noch später kam mein Bier, man schmiss uns lustlos den Gruß aus der Küche hin und goss den Wein für meine Frau nur sehr sparsam ein.

Aber der Koch, der war ein Künstler. Und auf den kommt es an.

Von Hans-Peter Wiechers