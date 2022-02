Frau Kurtul, Frau Millan, Herr Müller*, am Montag ist der wichtigste Tag im Karneval: Rosenmontag. Als was verkleiden sich Ihre Kinder? *Name von der Redaktion geändert

Marcus Müller: Unsere größere Tochter will sich als Steinzeitmensch verkleiden.

Janika Millan: Meine Tochter möchte Eis- und Lolliverkäuferin werden, mein Sohn Bauarbeiter. Obwohl, mittlerweile ist bei ihm der Eis- und Lolliverkäufer wieder im Gespräch. Mal sehen, wie es ausgeht.

Sie achten darauf, dass ihre Kinder nicht mit Geschlechterklischees aufwachsen: Mutter Janika Millan und Vater Erik Bertram mit Tochter Alwine (5) und Nino (2). Quelle: Samantha Franson

Nadia Kurtul: Mein Sohn schwankt noch. Er singt furchtbar gerne. Also wird es vermutlich ein Sänger sein.

Sänger statt Superheld

Haben sich Ihre Kinder die Kostüme alleine ausgedacht oder mit Ihnen als Eltern?

Nadia Kurtul: Mein Sohn verkleidet sich regelmäßig, auch außerhalb der Faschingszeit. Gerade interessiert er sich sehr für Musik. Er bekommt Klavierunterricht und hatte sich zu Weihnachten ein Mikrofon gewünscht. Deshalb wird es vermutlich diesmal kein Superheld, sondern der Sänger werden. Aber ich mische mich da nicht ein.

Marcus Müller: Bei uns läuft das mit dem Verkleiden recht klassisch, über Anregungen aus Kinderbüchern zum Beispiel. Wir haben Sachbücher über die Geschichte der Menschen zu Hause. Das interessiert meine Tochter sehr, außerdem kann man das sehr gut draußen spielen. Meine Tochter hat viele Verkleidungsinteressen. In den vergangenen Jahren war sie als T-Rex unterwegs.

Janika Millan: Bei uns kam es zu dem Kostüm vermutlich, weil die Kita für die Faschingsfeier das Motto Berufe ausgegeben hat. Holzschnitzerin war auch eine Idee, aber dafür hatten wir nicht die passende Verkleidung. Ich glaube, sie fand auch schön, dass sie als Eis- und Lolliverkäuferin anderen Kindern eben Eis und Lollis verkaufen kann.

Debatte verändert den Blick

Durch die Debatte um die kulturelle Aneignung, also die unreflektierte Übernahme eines Bestandteils aus einer anderen Kultur, sind manche Karnevalskostüme in Verruf geraten. Können Kinder heute noch als Indianer gehen, dürfen sie sich als Asiaten mit dem ewig gleichen Chinesenhut verkleiden?

Janika Millan: Ich habe selber als Kind sehr viel Indianerin gespielt, nicht nur im Fasching. Das hat meine Fantasie angeregt und dazu geführt, dass ich mich sehr für die indigenen Völker interessiert habe. Ich habe viele Bücher über sie gelesen. So betrachtet finde ich Indianerkostüme gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite gab es die Debatte über die kulturelle Aneignung in meiner Kindheit noch nicht. Sie komplett zu ignorieren fände ich auch nicht gut. Ich fände es nicht so toll, wenn meine Tochter als Indianerin ginge. Die Debatte hat meinen Blick doch sehr verändert.

Nadia Kurtul möchte Kindern im Karneval weiterhin so viele Freiräume wie möglich geben. Quelle: Samantha Franson

Nadia Kurtul: Ich finde, Kinder sollten so gehen, wie sie es sich wünschen. Man sollte ihnen Freiraum geben, sie entdecken lassen, was es an Verkleidungen gibt. Unser Kindergarten hat vor zwei Jahren Faschingskostüme auf eine Stange gehängt und Kindern die Möglichkeit eingeräumt sich noch mal anders zu verkleiden. Meines Erachtens war das eine gute Aktion. Insbesondere für Eltern, die sich ein Kostüm nicht so einfach leisten konnten. Es hat mich überrascht, wie viele Jungen sich Prinzessinnen- und Ballkleider angezogen haben. Solche Kostüme würden vermutlich die wenigsten Papas von sich aus ihren Söhnen anziehen. Genauso wie die wenigsten Mamas von sich aus ihre Tochter als Hulk schminken würden. Aber es war herrlich anzusehen. Kinder und Eltern hatten Spaß.

Marcus Müller: Ich sehe das nicht so unbelastet. Das Indianerkostüm ist kein gutes Beispiel, weil es diese Betroffenengruppe in Deutschland – anders als in den USA – kaum gibt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man im eigenen Kita-Kosmos auf Native-Americans trifft, denen man mit dem Indianerkostüm eine rassistische Botschaft übermitteln könnte. Aber bei uns in der Kita gibt es schwarze und asiatische Kinder – und ich fände es merkwürdig, wenn man ihnen mit einem stereotypen Kostüm gegenüber träte. Es geht ja nicht um eine Debatte im luftleeren Raum oder politisch korrektes Verhalten. Wir müssen einfach auch an alle Kinder denken, die das treffen könnte.

Was regt die Fantasie an?

Was würden Sie tun, wenn Ihre Tochter ein Indianerkostüm wählen würde?

Marcus Müller: Wir würden das natürlich zulassen. Aber die Frage ist doch, was regt die Fantasie von Kindern an. Es ist ja kein angeborenes Bedürfnis von Kindern, Indianer zu spielen. Es ist ein Produkt gesellschaftlicher Prägung. Das Internet weiß, dass ich zwei Töchter habe. Es sagt mir die ganze Zeit, wie ich sie zu kleiden habe und da spielen die Farbe Rosa und „Baby born“-Puppen eine zentrale Rolle. Ich finde, da sollte man gegensteuern. Das gilt auch für Kinderliteratur, die ein kolonialistisches oder rassistisches Weltbild prägt. Wir versuchen, solche Bücher zu meiden.

Nadia Kurtul: Aber es gibt eben viele Eltern, die das nicht machen. Sie kennen Cowboy- und Indianerspiele aus ihrer Kindheit – oder der Papa hat gerne Western gesehen. Gerade Jungs finden es toll, mit Pistolen herumzuschießen. Dann ist der Papa mal der Indianer, der gefesselt wird ...

Marcus Müller (lacht): der gefesselt und erschossen wird ...

„Soll ich meinem Kind verbieten, als Polizist zu gehen?“

Nadia Kurtul: ... ja, trotzdem. Cowboy und Indianer wird gespielt. Man kann das kritisch sehen. Aber wo ist die Grenze? Soll ich meinem Kind auch verbieten, als Polizist zu gehen, weil er mit einer Pistole herumspielt? Wenn ich anfange, jedes Kostüm zu hinterfragen, wo lande ich dann? Dennoch finde ich es gut, dass solche Debatten geführt werden, da diese zum Nachdenken anregen und Menschen sensibilisieren.

Die Frage, wo wir landen, wenn wir jedes Kostüm hinterfragen, würde ich gerne mal in die Runde geben.

Janika Millan: Für mich greift das Beispiel Prinzessinnenkostüm besser. Es ist kein Zufall, dass meine Tochter sich zur Zeit nicht als Prinzessin verkleiden will. Wir achten bewusst darauf, kein typisches Frauenbild zu vermitteln. An unserem Haus haben wir beide handwerklich viel gemacht. Ich habe viel darüber gesprochen, dass ich noch einen anderen Beruf habe, Zimmerin. Meine Tochter wollte sofort auch Zimmerin werden. Man ist gerade bei kleineren Kindern als Eltern ein großes Vorbild. Bei Kinderbüchern achten wir darauf, dass starke Mädchen, vorkommen.

Jim Knopf literarisch großartig

Gilt das auch für Kinderbücher, denen vorgeworfen wird, dass sie rassistische Elemente enthalten.

Janika Millan: Wir haben gerade Jim Knopf gelesen, ein Buch, das auch schwierig ist. Ich finde es literarisch aber großartig. Es hebt sich so sehr von dem vielen Schrott auf dem Kinderbuchmarkt ab. Ich habe beim Vorlesen bei Jim Knopf das Wort ,schwarz‘ weggelassen. Warum muss man die Hautfarbe dauernd betonen? Er ist einfach ein Junge, fertig, aus.

Machen Sie das auch bei anderen Büchern so?

Janika Millan: Meine Strategie ist tatsächlich, viel wegzulassen. Wir gucken im Kinderbuchkanon auch, was wir lesen. Ich finde die Frage wichtig, wen man vielleicht verletzt. Wir Eltern können dadurch, dass wir nicht ständig Stereotype reproduzieren, auch ein bisschen die Gesellschaft von morgen gestalten. Aber ich finde auch wichtig, nicht immer diese Schere im Kopf zu haben. Das ist nämlich auch sehr anstrengend.

Marcus Müller: Wir finden Michael Ende auch toll. Problematischer als die Darstellung von Jim finde ich die der Chinesinnen und Chinesen. Da sieht man: In der Zeit als Michael Ende das Buch geschrieben hat, war China so eine Art Fantasiereich, für deutsche Kinder vollkommen unerreichbar. Chinesen sind bei Ende so klein wie eine Erbse, heißen Ping und Pong, haben piepsige Stimmen und essen komische Sachen. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ich fände toll, wenn es bei solchen Klassikern der Kinderliteratur eine modernisierte Fassung gäbe. Dasselbe gilt für Astrid Lindgren.

Warum?

Marcus Müller: Ich denke, die Bücher von Ende und Lindgren sind in einer Zeit geschrieben, in der Kinder in Deutschland wenig Kontakt zu Kindern aus China oder Afrika hatten. Deshalb war es nicht so schlimm, daraus Fantasieländer zu machen. Aber unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es heißt in der Debatte über kulturelle Aneignung ja oft: Man darf den Kindern die alten Geschichten nicht wegnehmen. Aber man darf sie auch nicht konservieren. Man sollte sie einer veränderten Welt anpassen, in der Kinder auch auf schwarze Kinder oder Kinder mit asiatischem Hintergrund treffen. Alle Eltern sollten Kindern außerdem Kinderklassiker vorlesen können, ohne Gefahr zu laufen, sie zu verletzen.

Nadia Kurtul: Aber muss man ausgerechnet diese paar Tage rund um Rosenmontag für politische Gespräche nutzen? Die Kinder wollen Spaß haben, cool sein. Ich freue mich die ganzen bunten Gesichter zu sehen. Dabei kann man es auch belassen.

Fasching nicht verbieten

Karnevalskostüme haben offenbar ziemlich viel mit Stereotypen zu tun. Ketzerisch gefragt: Ist es für Kinder noch ein gutes Fest?

Marcus Müller: Man will den Kindern doch nicht Fasching wegnehmen, wenn man darüber nachdenkt, dass manche Kostüme nicht so pädagogisch wertvoll sind. Auch wir, die wir über kulturelle Aneignung nachdenken, feiern gerne Fasching. Es muss legitim sein, so eine Diskussion zu führen, ohne in den Generalverdacht zu geraten, Karneval abzuschaffen. Fasching ist für kein Kind in Gefahr.

Janika Millan: Eine Möglichkeit, dem kommerziellen Karneval mit seinen vorgefertigten, Kostümen zu begegnen wäre ja auch, individueller, kreativer, mit den Kindern Kostüme zu entwerfen, Verkleidungen zu basteln, die es so bislang gar nicht gibt.

Nadia Kurtul: Ich verstehe die Gedankengänge und auch, dass bestimmte Kostüme hinterfragt werden. Deshalb sollte aber nicht die ganze Veranstaltung auf dem Prüfstein stehen. Fasching bleibt, mit all seinen Verkleidungen, ein großer Spaß.

Das sind die Eltern Janika Millan ist 40 Jahre alt, arbeitet im Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover, ihre Kinder sind 5 und 2 Jahre alt. Nadia Kurtul (45 ), hat 2 Kinder im Alter von 3 und 7 und ist Geschäftsführerin des Vereins Can Arkadas e.V. Marcus Müller, 38 Jahre, ist im Veranstaltungsmanagement tätig und heißt in Wirklichkeit anders. Er möchte seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen.jr

Von Jutta Rinas