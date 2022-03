Hannover

Doch, es geht immer noch verrückter. Nicht genug damit, dass Wladimir Putins Russland die freie Ukraine überfallen hat, Menschen tötet und ein Land terrorisiert – jetzt beschießen seine willigen Helfer auch noch die größte Ansammlung von Kernreaktoren in ihrem Nachbarland. Und der Diktator erinnert seine Generäle öffentlich an die Atomwaffen in ihren Depots. Damit ist sie dann endgültig zurück: Die Angst vor dem Atomtod. Die Älteren fühlen sich an die Zeit vor 1989 erinnert, in der sie hierzulande zu härtesten Diskussionen geführt hat. Für die Jüngeren ist das neu; entsprechend heftig fallen die Reaktionen aus. Schon warnen Mediziner davor, sich jetzt nicht mit unnützen Jodtabletten einzudecken. Und Politiker raten, auch angesichts von Putins Atom-Drohungen die Nerven zu behalten.

Bilder aus der Ukraine nehmen den Atem

Leicht gesagt. Hinter uns liegt immerhin eine weitere Woche der Zumutungen. Die Bilder aus der Ukraine und die Schilderungen jener Menschen, die sich zu uns durchschlagen können, nehmen oft den Atem. Parallel wächst leise die Sorge, dass dieser anachronistische Eroberungskrieg der Moskauer Machthaber uns mehr kosten wird als selbstverständliche Hilfe für Menschen in Not. Er gefährdet Wirtschaft und Wohlstand. Er legt bald Fabriken lahm, treibt die Preise für Ernährung und Energie und kann sogar zu kalten Wohnungen bei uns führen. Zugleich nötigt die russische Aggression unsere vom essenziellen Streit so entwöhnte Gesellschaft, über Krieg und Frieden wieder neu nachzudenken. Und das alles mit zwei Jahren Pandemie im Rucksack. Da kann die Atomangst das Fass schon einmal zum Überlaufen bringen.

Fabriken werden stillstehen

Umso wichtiger ist es wohl, die Dinge jetzt ein wenig zu ordnen. Es ist gut, dass sich jetzt so viele Menschen in die Hilfe für die Flüchtlinge stürzen. Sicher, auch hier wird es noch Probleme geben; nach 2015 ist da niemand mehr naiv. Aber die Menschlichkeit steht vorn und das ist wunderbar. Zu ihr gehört indes auch, die teils absurde Russen-Phobie dieser Tage nicht eskalieren zu lassen. In den Bereichen Wirtschaft, Ernährung und Energie ist jetzt harte Arbeit gefragt, um den Fehler einer zu großen Abhängigkeit von Russland erst abzumildern und dann zu überwinden. Ohne Einschränkungen wird das kaum abgehen, hier ist die Politik aktuell noch nicht ehrlich genug. Und die Debatte um militärische Voraussetzungen für unsere Freiheit? Wir werden sie führen und aushalten müssen.

Die Ängste, die mit alledem auch verbunden sind, lassen sich nie ganz besiegen. Wer sie aber kennt, lässt ich nicht von ihnen treiben, sondern gibt der Vernunft ihren Raum. Und behält damit die schärfste Waffe gegen die Putins dieser Welt in der Hand.

Von Hendrik Brandt