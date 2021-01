Hannover

Wenn große Unternehmen auf der Suche nach neuen Standorten für Verwaltung oder Produktion sind, dann spielt eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Neben interner Logistik geht es häufig um das erhoffte Potenzial an Arbeits- und Fachkräften vor Ort, bei Firmenzentralen oft auch um die Sichtbarkeit etwa an Ausfallstraßen – und auch um den Preis. Ein entscheidender Punkt aber wird oft unterschätzt: Es ist die Frage, ob Grundstücke in absehbarer Zeit verfüg- und nutzbar sind.

Areale müssen schnell nutzbar sein

Bei den beiden wichtigsten Standorterfolgen Hannovers der jüngeren Zeit hatte der letzte Punkt eine große Bedeutung. Sowohl die Entscheidung von Continental, mit dem Bau der neuen Unternehmenszentrale in Hannover zu bleiben, als auch die Ansiedlung von Faurecia haben wesentlich damit zu tun, dass die Stadt kurzfristig Flächen parat hatte, die beiden Firmen passten. Die Stadt hatte die Grundstücke vorher mit Weitblick erworben. Beim Conti-Standort auch deshalb, weil dort jahrelang unansehnlich die alte AOK-Zentrale verrottete. Bei Faurecia ist die Vorgeschichte sogar noch älter. Das Grundstück gehörte früher zur Varta-Batteriefabrik. Die Stadt hat es gekauft und aufwendig den giftstoffbelasteten Boden saniert.

Ohne Grundstücke, die baurechtlich für Ansiedlungen vorbereitet sind, gehen Kommunen Unternehmen durch die Lappen, die wichtig für die Prosperität einer Gemeinde sind – sowohl steuerlich als auch am Arbeitsmarkt. Die Politik der Vorratshaltung muss daher weiterbetrieben werden. Ob der Stadt die Flächen selbst gehören oder ob sie im Besitz Privater sind, ist zunächst egal. Nur schnell nutzbar müssen sie sein.

Von Conrad von Meding