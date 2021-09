Hannover

Bummeln vom Weißekreuzplatz bis zum Lister Platz, ohne auf umherkurvende Autos und Radfahrer achten zu müssen – diese Idee der Grünen im Bezirksrat Mitte dürfte nicht nur bei Fußgängern Anklang finden. Ladeninhabern könnte das neue Meilen-Gefühl im oststädter Teil der Einkaufsstraße mehr Kunden bescheren. Zudem entsteht mehr Platz im Straßenraum, der mit Bänken und Kinderspielmöglichkeiten gefüllt werden könnte. Auf diese Weise könnte die Stadtverwaltung die Aufenthaltsqualität einer Straße steigern, ohne das verkopfte Konzept der „Experimentierräume“ zu bemühen.

Gut ausgebauter Radweg, aber kein Velo-Schnellweg

Noch ist das Ganze eine Idee der Grünen und kein Beschluss. Die SPD will einen Umbau des Weißekreuzplatzes in die Überlegungen einbeziehen. Auch das ist ein richtiger Gedanke, schließlich lädt der Platz kaum Menschen zum Verweilen ein, abgesehen von Trinkergruppen, Süchtigen und Drogendealern. In den Umbauplänen sollte ein gut ausgebauter Radweg nicht fehlen, ob dieser aber die Maße eines Velo-Schnellwegs haben muss, darf bezweifelt werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klar ist auch, dass die Stadt Ladeninhaber in die Planungen einbeziehen muss, sollte der Bezirksrat die Ideen tatsächlich beschließen. Ob das alles so kommt, ist keineswegs gewiss, schließlich versammelt sich zur nächsten Sitzung ein neu zusammengesetztes Gremium.

Von Andreas Schinkel