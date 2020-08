Hannover

Die vergangenen Sommer haben viele warme Nächte mit sich gebracht. Die milden Temperaturen laden zum Flanieren ein und dazu, die eigene Stadt zu genießen. Beim Schlendern treffen die Menschen auf Bekannte, plaudern und fühlen sich wie im Urlaub im Süden.

Es ist nicht zu verdenken, dass wohl besonders junge Leute die Treffen im Freien in diesem Jahr besonders genießen. Klubs und Discos sind weiterhin geschlossen, auch private Partys in Innenräumen sind wegen der Corona-Pandemie wenig empfehlenswert. An der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr einfach geringer.

In der Nordstadt hat sich der Platz rund um die Lutherkirche zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, auch der Welfengarten zieht mehr Menschen an, seit die Uni ihn umgestaltet und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet hat. Doch so schön das gesellige Feiern unter freiem Himmel auch ist: Die Nordstadt ist ein eng bebauter Stadtteil, an den Plätzen und Parks leben überall Menschen, die nicht jede Nacht unfreiwillig auf ihren Schlaf verzichten können. Und die angesichts steigender Mietpreise auch nicht einfach zum Wegzug gedrängt werden sollten. Mehr Rücksicht ist vielleicht doch gar nicht so schwer.

Von Bärbel Hilbig