Hannover

Die Perspektive scheint endlos: Mindestens weitere drei Jahre wird es dauern, bis der geplante Neubau des Godehardistifts in Linden an der dafür vorgesehenen Stelle steht. Doch dass es überhaupt diese Perspektive gibt, ist schon ein großer Erfolg. Als Anfang 2019 die Nachricht von der ersatzlosen Schließung des sanierungsbedürftigen Heims bekannt wurde, war das ein Schock für alle Betroffenen – und ein Anlass zum Protest. Vor allem dem unermüdlichen Engagement der Angehörigen und weiterer Beteiligter der eigens gegründeten „Godi“-Initiativgruppe ist es zu verdanken, dass der Heimbetreiber noch einmal umgeschwenkt ist und nun mit der Stadt konkret über einen Neubau an einem anderen Standort (aber weiterhin in Linden) verhandelt.

Projekt ist gewollt

Glaubhaft versichern Heimträger und Stadt, dass das Projekt von beiden Seiten gewollt ist. Doch noch gilt es, einige Hürden zu überwinden. Der Betreiber muss die Kosten im Blick behalten und will die bisherigen Planungen darum nun noch einmal erneuern. Die Verwaltung führt die Vorgaben des Baurechts ins Feld, die schnelle Prozesse per se ausschließen. Wichtig und richtig ist, dass die „Godi“-Gruppe an den Entwicklungen beteiligt wird. Noch fühlt sie sich von den Verantwortlichen mitgenommen. Das muss auch so bleiben. Bei allen nachvollziehbaren Zeitfaktoren auf dem Weg zu einem Stiftsneubau sollten sich Stadt und Heimbetreiber bemühen, den Fortgang zu beschleunigen. Die Pflegebedürftigen haben nicht endlos Zeit.

Von Juliane Kaune