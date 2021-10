Hannover

Es war das wohl aufsehenerregendste Gerichtsurteil dieser Woche. Mehr als acht Jahre muss ein Mann ins Gefängnis, der den neunjährigen Stiefsohn eines Münsteraners schwer sexuell missbraucht hat. Das Urteil war ein weiteres in einem der schlimmsten Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre, dem Missbrauchskomplex Münster, bei dem gegen mehr als 50 Männer ermittelt wurde und wird. „Sie haben dazu beigetragen, dass der Junge Stück für Stück körperlich und seelisch zerstört wurde“, sagte die Richterin.

Kinder erleiden irreparable Schäden

Münster oder Lügde, wo auf einem Campingplatz massenweise Kinder missbraucht wurden: mit diesen Orten sind monströse Taten verbunden. Es handelt sich dabei – hoffentlich – insgesamt immer noch um Ausnahmefälle. Aber sie zeigen die Verantwortung von Jugendämtern, Kommunalen Sozialdiensten, auf. In Münster und Lügde hatten sie Hinweise auf Kindeswohlgefährung, lange bevor die Taten aufgedeckt wurden und gingen ihnen nicht nach. Kinder erlitten Schäden, die nie mehr zu reparieren sind.

Umso schwerer wiegt es, wenn ein so sensibler Bereich so unter Druck steht wie der Kommunale Sozialdienst (KSD) Hannover. Nach Berechungen aus der CDU sind in Spitzenzeiten 20 Prozent aller Stellen nicht besetzt. Vakanzen wegen Krankheit, Fachkräftemangel, späten Nachbesetzungen beklagen Mitarbeiter selbst in einem Brandbrief. Dazu ist die Arbeitsbelastung in einem Job, der schon inhaltlich oft kaum auszuhalten ist, so hoch, dass sich kaum jemand bewirbt. Und diejenigen, die es tun, schnell wieder kündigen. Man muss der Fairness halber sagen, dass die Lage in vielen Jugendämtern ähnlich dramatisch ist. Der frühere Sozialdezernent Thomas Walter hat überdies betont, dass es in Hannover nie einen Fall „Kevin“ gegeben hat, den eines Kindes also, das dem Jugendamt bekannt war und seine Misshandlungen nicht überlebte.

Was funktioniert in der Stadtverwaltung eigentlich gut?

Umso wichtiger ist, dass dies so bleibt. Daran muss man zur Zeit Zweifel haben. Denn eigentlich müsste sich der KSD in Hannover nach Lügde für den Kinderschutz neu aufstellen. Die Lügde-Kommission Niedersachsen hat dazu viele Vorschläge gemacht. Eine Sozialrechtsreform, steigende Flüchtlingszahlen, lassen Mehrarbeit erwarten. Wie viele Familien die Corona-Pandemie in ernste Schwierigkeiten gebracht hat, ist noch gar nicht abzusehen. Tatsächlich ist man in Hannover aber mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Das Schlimme ist: Offenbar seit Jahren schon. Offenbar ist es bis heute nicht gelungen, Lösungen für tiefe strukturelle Probleme zu finden. Verstörend ist überdies, dass diese Mängelverwaltung im KSD sich nahtlos einfügt in die vielen Missstände im Bürgerservice: Elterngeld, Kfz-Stelle, Bürgerämter, Ausländerbehörde. Man fragt sich, was in dieser Stadtverwaltung eigentlich so funktioniert, wie man es als Bürger erwarten kann?

Lösungen zu finden müsste die vornehmste Aufgabe von Oberbürgermeister Belit Onay sein. Er weilt ab kommender Woche in Berlin, um den Koalitionsvertrag der Ampel auf Bundesebene mit auszuhandeln. Das ist ehrenvoll, gewiss. Aber in Hannover bleiben die Hausaufgaben liegen.

Von Jutta Rinas