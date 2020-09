Hannover

Eine Woche nach der Corona-Großdemonstration von Berlin hat sich der Staub noch nicht gelegt, da läuft in Deutschland schon die Debatte, wie man die Demokratie vor ihren Bürgern schützen kann. Mit einer Bannmeile rund um den Reichstag in Berlin oder den Landtag in Hannover zum Beispiel. Man kann so etwas natürlich diskutieren. Man kann aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein vernünftiger Polizeieinsatz in Berlin durchaus gereicht hätte, um die am Ende schwer erträglichen Szenen am Parlament zu verhindern – und darüber nachdenken, was man tatsächlich aus den Aufwallungen in der Hauptstadt lernen kann.

Zu diesem Thema hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt das Richtige gesagt, indem er die Gruppen derer, die in diesen Tagen protestieren oder auch nur zweifeln, in drei Kategorien einsortiert hat: Die eine Gruppe übt Kritik, weil sie sehr konkret unter den Folgen der Corona-Regeln leidet, zum Beispiel wirtschaftlich. Die zweite befürchtet, dass die Maßnahmen, die die Politik beschließt, mehr schaden als nützen. Beides sind nachvollziehbare Beweggründe, sich auf Demonstrationen oder andere Art und Weise Gehör zu verschaffen. Passierte dies nicht, wäre das in einer Demokratie wie der unseren beinahe eine Enttäuschung.

Haben wir alles richtig gemacht?

Diese zwei Gruppen fragen also: Haben wir alles richtig gemacht? Eine vorsichtige Antwort könnte sein: Alles sicher nicht. Dennoch fällt das Zwischenfazit nach einem guten halben Jahr Pandemie in Deutschland nicht schlecht aus. Einerseits lässt sich konstatieren, dass Deutschland im internationalen Vergleich gut durch die Krise kommt und dass, zahlreichen Umfragen zufolge, die Mehrzahl der Deutschen die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung mitträgt. Andererseits gilt aber auch: Was richtig gewesen wäre, werden wir in einigen Jahren wissen. Oder wie es der CDU-Altweise Ruprecht Polenz in dieser Woche treffend formuliert hat: „Mit den Kenntnissen von Montag hätte ich meinen Lottoschein auch anders ausgefüllt.“

Wer marschiert noch mit?

Verzerrt wird das Gesamtbild der Zweifler und Nachfrager durch die dritte Gruppe, deren Beweggründe und Argumentationen schlicht als Unsinn zusammenzufassen sind. Die Hirngespinste einer Weltverschwörung verbreiten und damit jenen Extremisten von rechts und links Wind in die Segel blasen, die es auf die Abschaffung unseres demokratischen Rechtsstaats abgesehen haben. Nur prägen sie das Außenbild der Proteste eben ganz wesentlich mit. So sehr, dass jeder, der mitmarschiert, sich fragen lassen muss, warum er oder sie sich in die Gesellschaft solcher Menschen begibt.

Für alle drei Gruppen gilt: Zweifeln, Diskutieren und Demonstrieren ist erlaubt. Und wer das laut und deutlich tut, muss in einer Demokratie auch mit Widerspruch leben.

Von Felix Harbart