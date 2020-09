Hannover

Seit einem guten halben Jahr schlagen wir uns mit der Corona-Pandemie herum, aber die Unsicherheit war vielleicht nie größer als jetzt. Und mit den steigenden Infektionszahlen auch in der Region Hannover wächst sie weiter an, denn zu jedem Infektionsfall gehören Kollegen, Klassenkameraden, Familienangehörige, die sich dann alle sehr dringlich und plötzlich mit einer simplen Frage beschäftigen müssen: Was soll ich jetzt tun? Um dann festzustellen, dass es schwer sein kann, darauf eine befriedigende Antwort zu finden.

Die Menschen wollen Orientierung haben und wie es in der Natur der Dinge (und auch der Menschen) liegt: Man kümmert sich um viele Fragen erst im Moment der Betroffenheit. Und jeder ist dann in einer anderen Situation – der Büroangestellte kann problemlos ins Homeoffice wechseln, der Busfahrer, Lehrer oder Polizist aber nicht. Und reichen die normalen Vorsichtsmaßnahmen aus, wenn ich alte oder vorerkrankte Menschen unter meinem Dach wohnen habe? Es sind vor allem die konkreten Frage zur Quarantäne, die derzeit für Hilflosigkeit sorgen. Und es ist auch richtig, sich darum Gedanken zu machen, denn die Isolierung ist das zentrale Instrument gegen das weitere Wuchern des Virus.

Anzeige

Regeln nicht nachvollziehbar

Man kann dem Gesundheitsamt der Region nicht vorwerfen, dass es untätig gewesen sei – im Gegenteil. Die Behörde stemmt sich erkennbar mit aller Kraft gegen die Pandemie. Sie hat in der ersten Phase, im Lockdown, gezeigt, dass sie in der Lage ist, Infektionsketten schnell nachzuvollziehen. Das bleibt weiter wichtig und wird weiter Kraft kosten. Doch wirkt die Behörde jetzt manchmal überfordert mit dem Testen der Kontaktpersonen, wenn etwa Schulkinder erst vier Tage vor Ablauf der 14-tägigen Quarantänefrist ihren Test bekommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Und in noch einem Bereich hakt es: Kommunikation und Ansprechbarkeit. Die bisherige Strategie, mit einfachen Regeln jedem Quarantäne-Betroffenen eine Handreichung zu geben, die jede Nachfrage überflüssig macht, funktioniert nicht, weil die Menschen die Regeln mitunter nicht nachvollziehen können. Absurd auch, das die Region am Wochenende bei Zählen der Fälle Pause macht und offenbar nicht weiß (oder sagt), wieviele Menschen derzeit wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden – war doch genau dieser Wert der Anlass für die drastischen Kontaktbeschränkungen im Frühjahr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Vertrauen darf nicht erodieren

Hinzu kommen Probleme mit den Regeln. Ein Beispiel: Tritt in einer Kita-Gruppe ein Corona-Fall auf, sind alle anderen Kinder Kontaktpersonen 1. Grades (K1) und müssen sich 14 Tage in Quarantäne begeben – schließlich könnten sie bereits infiziert sein. Deren Geschwister und Eltern dürfen aber weiter zur Arbeit, Schule und Kita gehen, so als gäbe es zwischen ihnen und dem K1-Kind eine unsichtbare Mauer. Aus Behördensicht eine klare Regel, denn irgendwo muss sie die Quarantänepflicht begrenzen. Doch für die Betroffenen eben oftmals nicht nachvollziehbar. Sie haben Fragen – und bleiben damit derzeit noch zu oft allein.

Der Wille, die Corona-Pandemie gemeinsam klein zu halten und so zu überwinden, ist trotz aller Skeptiker-Demonstrationen immer noch groß. Doch sie erodiert, wenn immer mehr Menschen nicht nachvollziehen können, was von ihnen erwartet wird. Was wir jetzt brauchen, ist eine Quarantäne-Betreuung für Schulen und Kitas, Firmen, aber auch für Einzelpersonen. Das ist viel verlangt, ohne Frage. Aber es muss wohl sein. Diese Krise, wie oft betont wird, ist eben noch lange nicht zu Ende.

Von Heiko Randermann