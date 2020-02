Hannover

Mütter! Sie sind es, die Kinder neun Monate im Bauch tragen, bevor sie zur Welt kommen. Sie nehmen sich immer noch häufiger beruflich zurück, arbeiten Teilzeit, während Väter nur ein paar Monate Elternzeit nehmen. Ist es da nicht ungerecht, dass Mütter – wie in dem jetzt an einer hannoverschen Grundschule eskalierten Fall – vor Gericht zurückstecken müssen, wenn es nach einer Trennung um den Umgang mit den Kindern geht? Es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder bei der Mutter bleiben – das können junge Frauen aus der Entscheidung des hannoverschen Familiengerichts lernen. Aus Sorge um die Bindung eines Vaters zu seinen Kindern setzte eine Richterin sein Recht auf eine gleichrangige Betreuung, das sogenannte Wechselmodell, mit Polizeigewalt durch.

Väter haben heute viele Rechte

Und die Väter? Sie suchen auch immer häufiger eine innige Bindung zu ihren Kindern. Wickeln, Gläschen kochen, Kind im Tragetuch tragen: für moderne Papas ist all das kein Problem. Väter bevölkern nach harten Arbeitstagen Elternabende in Kita und Schule, weil Mamas abends auch mal ihre Ruhe brauchen – oder übernehmen zunehmend Betreuungspflichten, damit Mama arbeiten kann. Väter tummeln sich am Wochenende mit Kind und ohne Frau auf Spiel- oder Fußballplätzen, weil sie auch was von den Kindern haben wollen. Oder sollen. Ist es gerecht, dass sie weiter hinten anstehen, wenn es zur Trennung kommt? Männer, das kann man aus jenem Sorgerechtsstreit aus Hannover lernen, haben heute viele Rechte. Doch wie setzt „Mann“ sie im Streitfall um? Ist Polizeigewalt eine Lösung?

Niemand stoppte das Drama

Der Fall an der Grundschule in Hannover zeigt vor allem, wozu Menschen im Trennungsschmerz, getrieben von verletzten Gefühlen, Ängsten, manchmal nicht mehr in der Lage sind. Dazu, sich zurückzunehmen. Zu verzichten. Alle Erwachsenen in diesem Drama glaubten sich im Recht: Vater, Mutter, Anwälte, Richterin, Jugendamt. Niemand stoppte das Drama, das sich schließlich in einer Schule abspielte. Einen Erwachsenen, der verzichtete, um seinen Kindern diesen Alptraum zu ersparen, gab es nicht.

Ums Recht haben geht es bei Kindern nicht

Aber halt. Wer kann sich über Fälle wie diesen eine Meinung erlauben? In den sogenannten sozialen Medien konnte man verfolgen, mit welcher Schärfe wahlweise Vater oder Mutter für ihr Tun verurteilt wurden. Das ist verständlich, weil es um Kinder geht. Aber es ist eben auch falsch. Denn ums Recht haben, Recht kriegen, Richten, geht es gerade nicht, wenn es um Kinder geht. Das sollten wir, auch wenn wir vorschnell urteilen, beherzigen. Es geht häufig eher darum, einen Schritt zurück zu treten. Immer wieder Kompromisse zu suchen. Auch wenn es noch so schmerzhaft ist. Aber ein Schritt zurück birgt immer auch die Chance auf einen neuen Schritt nach vorn.

Von Jutta Rinas