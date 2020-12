Hannover

Vertaktung ist ein wichtiges Wort im öffentlichen Nahverkehr. Gemeint sind Fahrpläne, bei denen Busse und Bahnen zu regelmäßigen, leicht merkbaren Zeiten verkehren und bei denen die Linien so aufeinander abgestimmt sind, dass Fahrgäste beim Umsteigen nicht oder nur kurz warten müssen. Dafür ist eine straffe Fahrdienstleitung erforderlich.

Das lässt sich auf die Region übertragen, die um im Bild zu bleiben, die Leitung mehr und mehr übernimmt. Einfluss auf Üstra und Regiobus hatte sie schon immer, es sind ihre Tochterunternehmen. Zwischendurch hat sie sich die Mehrheit beim Großraum-Verkehr (GVH) gesichert, dem Dachverband aller Verkehrsunternehmen. Ziel ist Nahverkehr aus einem Guss, gesteuert aus dem Regionshaus an der Hildesheimer Straße.

Eine Fusion ist auf die Schnelle nicht möglich

Das zeigt sich auch in der Personalpolitik. Als der Regiobus-Geschäftsführer Hans-Georg Martensen durch Medienberichte über angebliche Mauscheleien unter Druck geriet, erhielt er keine Rückendeckung, obwohl, wie Gutachter feststellten, an den Vorwürfen nichts dran war. Martensen gab entnervt auf und wurde durch Elke van Zadel und Regine Oelfke aus der Regionsverwaltung ersetzt. Van Zadel zog später auch in den Üstra-Vorstand ein. Beim GVH übernahm Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz persönlich die Geschäftsführung.

Wenn jetzt Üstra-Chef Volkhardt Klöppner gehen soll und Üstra und Regiobus nahezu identische Vorstände erhalten, ist das der nächste Schritt. Die Region hat dann die entscheidenden Positionen im Nahverkehr mit Personal aus dem eigenen Haus besetzt. Eine Fusion der beiden Unternehmen wäre ihr vermutlich lieb, ist aber wegen rechtlicher Hürden nicht auf die Schnelle zu bewerkstelligen. Also verzahnt sie Üstra und Regiobus so eng, wie es eben möglich ist.

Es gibt eine Menge zu tun

In der Fahrdienstleitung erledigt dann Dezernent Franz das Strategische, die Geschäftsführerinnen übernehmen das Operative. Zu tun gibt es eine Menge; die Region hat es sich selbst auf die Agenda gesetzt. Sie will den Nahverkehr gegenüber dem Auto stärken und geht dabei konsequenter vor als die Stadt Hannover. Sie hat dreistellige Millioneninvestitionen für Busse und Bahnen angekündigt und teilweise bereits umgesetzt. Sie hat neue, auf Zielgruppen wie Jugendliche oder Senioren zugeschnittene Angebote bei den Fahrkarten auf den Markt gebracht und den Onlineauftritt des GVH verbessert, um nur einige Beispiele zu nennen.

Franz ließ in der Vergangenheit häufiger durchblicken, dass ihm manches nicht schnell genug geht. Das hat schon der frühere GVH-Geschäftsführer Ulf Mattern zu spüren bekommen, jetzt trifft es anscheinend Klöppner. Für ihn persönlich mag das unerfreulich sein, für den Nahverkehr als Gesamtes nicht unbedingt – vorausgesetzt, die Fahrdienstleitung funktioniert.

Von Bernd Haase