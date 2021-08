Die Bauarbeiten an der IGS Südstadt stehen unter keinem guten Stern. Erst gibt es Beschwerden, weil Bäume abgeholzt werden müssen, dann legt eine Anwohnerklage die Baustelle über ein Jahr lang lahm, worin die Stadtverwaltung unter anderem den Grund für eine erhebliche Kostensteigerung sieht. Und jetzt deutet sich der nächste Protest der Südstädterinnen und Südstädter an.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung haben sich hoffentlich ganz genau überlegt, ob tatsächlich die ganzen Parkplätze an der Pfalzstraße im Bereich der IGS-Südstadt für mehr als eineinhalb Jahre wegfallen müssen. Denn auch im Rathaus ist die prekäre Parkplatzsituation in der Südstadt bekannt. Dass die Stadt den Bereich jetzt gleich mit Schildern für ein absolutes Halteverbot pflastert, ist absurd und fern der Realität. Es bedeutet, dass selbst am Sonnabend, wenn kein Bauarbeiter vor Ort ist, niemand sein Auto kurz anhalten darf, um eine Kiste Mineralwasser aus dem Kofferraum zu holen und vor die Haustür zu stellen.

Und noch etwas ist befremdlich: In einer Zeit, in der sich Politik und Verwaltung Bürgernähe groß auf die Fahnen schreiben, mag man kaum glauben, dass die Stadt die Anwohnerinnen und Anwohner nicht vorher über die geplante Halteverbotszone vor deren Haustür informiert hat. Und dann gibt es auf offensichtlich lästige Nachfragen keine Antwort. Eigentlich muss sich niemand wundern, wenn bei manchen Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entsteht, im Rathaus arbeite man am liebsten, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen. Es gibt aber die Chance, diesen Eindruck wieder ein wenig gerade zu rücken. Wenn die Anwohnerinnen und Anwohnern wenigstens an Wochenenden an der Pfalzstraße kurz halten dürfen. Und wenn die Stadt sich wegen der fehlenden Informationen entschuldigt.

Von Mathias Klein