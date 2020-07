Hannover

Dass 50 Arbeiter mitten in Hannover in schadstoffbelasteten Räumen ohne fließendes Wasser und Toiletten und ohne funktionierende Brandmeldeanlage hausen, ist allein schon ein Skandal. Dass dieser Missstand sich aber auch noch direkt gegenüber dem Rathaus abspielt, quasi unter den Nasen der Verwaltung, des Oberbürgermeisters und der Ratspolitiker, kann man nur noch dreist nennen. Am Ende ist der Coup aufgeflogen, weil es eben mitten in der Stadt nicht dauerhaft verborgen bleibt, wenn 50 Männer ihre Schuhe und Hemden an Fenstern trocknen, hinter denen eigentlich niemand wohnen dürfte. Doch der Vorfall im ehemaligen Maritim-Hotel zeigt, wie sicher sich der so genannte Investor und seine Unterfirmen in ihrem Treiben fühlen. Und wie macht- und zahnlos die Stadt in diesen Fällen oft ist.

Fehlendes Vertrauen gegenüber Bauherrn

Denn Anlass für Fragen seitens der Stadt hat es gegeben. Bereits seit längerer Zeit hatte sich im Rathaus die Erkenntnis verfestigt, dass im Betonklotz gegenüber kein zielstrebiger Investor arbeitet, sondern dass hier jemand versucht, mit wenig Aufwand seinen Gewinn spekulativ zu maximieren. Die Arbeiten gingen zögerlich voran, offenkundig hatte „Bauherr“ Intown keinen Ehrgeiz, mitten in der Corona-Krise ein Hotel fertig zu stellen, sondern spekulierte möglicherweise auf einen Käufer, der die 55 Jahre alte Immobilie übernehmen würde. Schon da war von fehlendem Vertrauen gegenüber Intown die Rede. Aber das Misstrauen war offenbar nicht so groß, dass man den Herren wirklich zu Leibe rückte.

50 Arbeiter schuften nicht nur auf der Betonbaustelle, sondern müssen dort auch leben – in Zimmern ohne fließendes Wasser. Quelle: Michael Thomas

Vielleicht hat man sich einfach auch zu sehr daran gewöhnt, bei schwierigen Immobilien kaum einen Hebel zu haben, um auf den Eigentümer einzuwirken. Es fehlt nicht an Gesprächsversuchen und guten Absichtserklärungen, die aber viel zu oft niemals eingelöst werden. Ob es das Ihmezentrum, das Bredero-Hochhaus oder der Köritzhof in Groß Buchholz sind – ist der Eigentümer oder angebliche Investor störrisch, bleiben der kommunalen Verwaltung oft nur gute Worte, folgenlose Drohungen und – wenn es hochkommt – langwierige Prozesse mit ungewissem Ausgang.

Klare Kontrollen und juristische Schritte

Doch wozu es führt, wenn man in seinem Druck auf die so genannten Investoren nachlässt, zeigt sich jetzt auf schmerzliche Weise: Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Die Stadt muss daher nun wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Intown auf den Füßen zu stehen. Klare Kontrollen, nicht nur der Baufortschritte, sondern auch der Zustände auf der Baustelle. Ein klares Pochen auf Einhalten des Sanierungsvertrages und gleichzeitiges Prüfen, ob die Stadt als Grundstückseigentümerin und Erbpachtgeberin aus dem Geschäft mit Intown nicht vollständig aussteigen kann. Denn das Vertrauen in diesen „Investor“ ist unrettbar verloren.

Von Heiko Randermann