Weil die Gehwege in Hannovers Stadtteil zum Teil so eng sind, dass sich dort Fußgänger nicht aus dem Weg gehen können, hat die Stadt „Ausweichbuchten“ markiert – an diesen Stellen können sie zur Seite treten und andere vorbeilassen. Das ist nicht nur nicht nur unüblich, sondern auch unübersichtlich, meint Susanna Bauch