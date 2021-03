Hannover

Das wird wohl nichts mehr. Die Hoffnung, dass alle Schülerinnen und Schüler, die seit Mitte Dezember nur zu Hause lernen, vor den Osterferien noch zumindest einige Tage wieder in die Schule kommen dürfen, scheint sich für die Region Hannover zu zerschlagen. War es das also mit diesem Halbjahr? Werden die älteren Schüler bis zum Sommer nur noch im Homeschooling sein? Wird auch an den Grundschulen der Schulbetrieb wieder eingestellt, wenn die Infektionszahlen weiter nach oben schnellen? Von einer ungünstigen Entwicklung hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag gesprochen und angekündigt, dass man in den Osterferien überlegen werde, wie es mit den Schulen im April weitergeht.

Das ist kein verlorenes Schuljahr

Sollen wir am besten dieses Corona-Schuljahr einfach abschreiben und die Schüler ohne Noten durchwinken ins nächste Schuljahr? Oder sollen wir alle kollektiv ein Jahr wiederholen lassen?

Beide Wege sind sicherlich falsch – und ungerecht denen gegenüber, die sich gerade ganz viel Mühe geben. Wie die Schüler und Schülerinnen, die stundenlang am Schreib- oder Küchentisch sitzen und versuchen, jede Online-Aufgabe fristgerecht hochzuladen und keine noch so kurzfristig angekündigte Videokonferenz zu verpassen, während sie schon seit Monaten keine Freunde mehr treffen und auf geliebte Sportarten verzichten.

Schüler und Lehrer engagieren sich

Aber auch die Lehrkräfte, die aus dem heimischen Schlaf- oder Wohnzimmer am privaten Laptop unterrichten und sich Webcams gekauft haben, weil der Staat ihnen zwar Dienstgeräte versprochen, aber noch nicht zur Verfügung gestellt hat. Die einige Jahrgänge im Präsenzunterricht haben und gleichzeitig andere Schüler im Homeschooling betreuen müssen und manchen Jugendlichen, die abgetaucht sind, seit Wochen hinterhertelefonieren.

Und die Schulleiter und Schulleiterinnen, die immer neue Aufgaben organisieren müssen. Gerade ist das Hygienekonzept eingespielt und der digitale Unterricht geplant, nun kommt auch noch das Management der Selbsttests dazu. Und so geht das nun seit einem Jahr.

Und was ist mit den 60.000 Neunt- und Zehntklässlern, die sich in Niedersachsen gerade auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten? Was ist mit den rund 32.000 Abiturienten, die gerade für die Klausuren büffeln? Ist für sie dieses Jahr wirklich ein verlorenes?

Viele Schulen sind zu, aber gelernt wird trotzdem. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Man lernt auch etwas aus Corona

Wer das Schuljahr abschreibt, wischt das Engagement all dieser Menschen einfach beiseite. Denn alle können auch etwas lernen aus der Corona-Krise. Kinder entwickeln auf einmal eine ungeahnte Selbstständigkeit, nicht nur bei der Organisation der Schulaufgaben, sondern auch im Haushalt. Plötzlich kochen auch Teenager das Mittagessen und kaufen ein. Und Grundschüler greifen zum Telefon und lassen sich von den Großeltern noch mal eben das Addieren mit Übertrag erklären. Ältere verweisen gern mal auf die sogenannten Kurzschuljahre 1966/1967, die jeweils nur acht Monate dauerten und die einen nicht dümmer gemacht hätten.

Kinder und Eltern haben sich besser kennengelernt in der Pandemie, Familien haben zusammen Spaziergänge und Radtouren gemacht oder sind gejoggt. Lehrkräfte haben im Distanzlernen auf einmal auch die stilleren Schüler mehr im Blick. Umso wichtiger, dass bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht alle wieder in den alten Trott verfallen. Die ersten Wochen sollten sich Lehrkräfte und Schüler zuhören und nach den Erfahrungen der letzten Monate fragen, anstatt allzu schnell die noch ausstehenden Arbeiten zu schreiben. Und das Kultusministerium sollte ihnen die Zeit dafür geben.

Von Saskia Döhner