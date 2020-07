Hannover

Üppige Käsewagen verschwinden zusehends aus der gehobenen Gastronomie, selbst in Sternerestaurants der oberen Kategorien sind die Genussvehikel schon lange nicht mehr gang und gäbe. Nicht grundlos. Die Unterhaltskosten sind hoch, vor allem, wenn hochwertige Rohmilchkäse von kleinen Höfen bezogen und erst zur idealen Genussreife angeboten werden. Die erschlagende Fülle und Würze von Weichkäse etwa gleiten nahtlos über zu beißender Schärfe und Ungenießbarkeit. Dazwischen liegt oftmals nur ein Tag. Ein perfekter Käse, der also heute nicht verkauft wird, muss morgen einer anderen Verwendung zugeführt werden. Um die Waren professionell anzubieten, benötigt das Restaurant außerdem fachkundigen Service, der über die vielen Käsesorten und ihre Reifezustände und Herstellung im Bilde ist. Und selbst dann wird das Angebot gelegentlich zum Null- wenn nicht sogar Verlustgeschäft – diese Genusskultur muss ein Betrieb sich und seinen Gästen leisten wollen.

Betriebsleiter Sebastian Wilkens war zuvor Sommelier der Weinbasis. Quelle: Katrin Kutter

Käsewagen ins Tagesgeschäft integriert

Sebastian Wilkens will. Ganz offensichtlich. Der ehemalige Sommelier der Weinbasis hat seit einigen Monaten die Betriebsleitung der Vince Vinoteca (im Souterrain eines ehemaligen Bankgebäudes am Opernplatz) inne und in diesem Zuge einen Käsewagen ins Tagesgeschäft (Käsegang 14 Euro) integriert, darauf 30 bis 40 Rohmilchkäse (vorwiegend Weich- und halbfeste Schnittkäse) vom bekannten Affineur Volker Waltmann (Affinage = Veredelung). Der Käsespezialist aus dem bayerischen Erlangen verfeinert Handwerkskäse und/oder lässt sie unter idealen Bedingungen heranreifen, bis er sie verkauft. Im Vince findet sich etwa betörender Le Cados, ein Camembert, der mit Calvados gewaschen wurde, es gibt aschegewälzten Ziegenkäse, trestergereiften Kuhkäse oder Tollkühnheiten wie ein Blu de Cacao, ein Blaukäse, dessen Rinde von Waltmann mit Kakaopulver und Rum veredelt wird.

Auf dem Käsewagen werden 30 bis 40 Rohmilchkäse angeboten. Quelle: Katrin Kutter

Das Käsesortiment lässt die Herzen höherschlagen

Fakt eins: Das Käsesortiment im Vince lässt vor allem die Herzen von Liebhabern höherschlagen, die schon beim Gedanken daran, eine dieser Spezialitäten mit Feigensenf zuzukleistern, verächtlich die Nase rümpfen. Fakt zwei: Nach einem Käsewagen wie im Vince muss man in Hannover lange suchen. Fakt drei: Wer den Käse zum Schluss isst, der hat vorher ebenfalls eine gute Zeit, denn seit Kurzem ist Marcel Elbruda für die Küche verantwortlich, der noch vor wenigen Wochen im Bistro Schweizerhof ( Kostprobe vom 23. Mai) am Herd stand. Das Viergangmenü (58 Euro) beginnt zwar noch etwas verhalten, mit einem Thunfisch (als Tatar und kurz gebratenes Filet), dem etwas Salz fehlt. Das Gericht wird zudem aromatisch sehr vom Beiwerk aus Sesamsaat, Wasabicreme und -eis bestimmt, sodass der Edelfisch so gut wie keine Rolle spielt. Doch nach diesem Gang zeigt das Küchenteam, was in ihm steckt.

Die Meeresfrüchte im Risotto Quelle: Katrin Kutter

Ausschweifende Küchengeburt

Es gibt ein safrangeschwängertes Risotto, ideal à la minute mit Krustentierfond gekocht, angegossen mit feiner Fisch-Velouté – schon der Duft benebelt die Sinne! Der Reis ist cremig, bissfest, würzig, dazu kommen saftige Stückchen von Seeteufel und Garnele, herzhafter Oktopus und ein paar Venusmuscheln, so frisch, wie man sie sonst nur an der Mittelmeerküste bekommt. Dieser ausschweifenden Küchengeburt tritt Mundschenk Wilkens mit Kaltschnäuzigkeit im Glas entgegen: Er gießt dazu einen südafrikanischen, eisgekühlten Chenin Blanc von Holden Manz (0,1 l für 7,50 Euro) ins Glas, ein leicht fruchtiger, aber vor allem kerniger, alkoholstarker, salziger Tropfen, der nichts tut, außer den Gaumen für die nächste Gabel zu bereinigen. Grandiose Kombination.

Die saftigen BBQ-Short Ribs vom Rind in süßlicher Glasur werden mit Mais, gehäuteter Paprika und cremiger Polenta serviert. Sie sind mild gewürzt mit Rauchöl und Parmesan. Quelle: Katrin Kutter

Wir zerfließen in Glückseligkeit

Und sicherlich, im Vince finden sich noch Weine und Schaumweine im Restsortiment, die auch gerne von Gangster-Rappern in ihren Musikvideos protzsüchtig durch die Kamera geschwenkt werden, aber wer den Sommelier um eine Überraschung bittet, der wird überrascht: Mit einem betörenden kanadischen Cabernet Franc von François Morissette (0,1 l für 7,50 Euro), der in einem mundgeblasenen Glas serviert wird, das allein schon 40 Euro im Einkauf kostet. Der Wein ist ein tiefgängiger, komplexer und gehaltvoller Roter, mit Nuancen nach dunklen Beeren, Gewürzen, Tabak, fast etwas Röstaromatik, aber egal wie, der Wein baut eine perfekte Brücke zu Elbrudas saftigen BBQ-Short Ribs vom Rind in süßlicher Glasur, serviert mit Mais, gehäuteter Paprika und cremiger Polenta, mild gewürzt mit Rauchöl und Parmesan. Als Dessert bekommen wir einen Miniaturgoldbarren vorgesetzt, ein goldfarbener Riegel, der vom Geschmacksspektrum wie ein Dominostein aufgebaut ist: Kerniger Biskuit, säuerliches Zitrusgel und Pannacotta von Sesamsaat. Fakt vier: Beim Anschneiden des Nachtischs fließt zudem eine salzige Karamellsoße hervor und wir zerfließen endgültig in Glückseligkeit.

Die Vince Vinoteca befindet sich im Souterrain eines ehemaligen Bankgebäudes am Opernplatz – hat aber auch einen großen Außenbereich. Quelle: Katrin Kutter

Fazit:

In der Vince Vinoteca hat sich eine personelle Konstellation ergeben, die eine Bereicherung für Hannover als Genussdestination werden kann.

Gesamt 9/10 (Küche & Käse 9, Service 9, Ambiente 8)

Kontakt:

Vince Vinoteca

An der Börse 4

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 89 73 44 20

Internet: www.vince-hannover.de

E-Mail: info@vince-hannover.de

Öffnungszeiten: Montags bis sonnabends ab 11 Uhr

Barrierefreiheit: ja (mit Treppenlift)

Von Hannes Finkbeiner