Nach dem HAZ-Bericht über die drohende Ausweisung der MHH-Krankenschwester Farah Demir haben Leser mit Unverständnis und Fassungslosigkeit reagiert. Sie sprechen von falschem Eifer, einer Schande für unser Land – und vermissen Wertschätzung für die 36-Jährige.

HAZ-Leser Wilhelm Vogt aus Hannover : „Der Amtsschimmel wiehert“

Angeblich in der Türkei an einem Tag geboren, an dem sie nachweislich schon in Deutschland lebte. Am gleichen Tag wie ein Zwillingsbruder, den es nicht gibt, und alle Geschwister sollen immer am 9. Juli Geburtstag haben? Die „Urkunde“, die eine deutsche Ausländerbehörde einem Gericht zur Begründung ihrer Entscheidungsfindung vorlegt, weist logische Fehler zu Hauf aus. Die mutmaßlich zutreffende Urkunde gilt den Beamten dagegen als nicht glaubhaft, weil irgendwer einen Stempel vergessen hat. Da wiehert der preußische Amtsschimmel.

In einer weniger absurden Lage wusste mein literarischer Onkel keinen anderen Ausweg, als wegen eines fehlenden Stempels das Rathaus von Köpenick zu überfallen. Davon sei Farah Demir dringend abgeraten. Aber in Hameln scheint man diese Schullektüre nicht zu kennen und verzichtet auf die Prüfung der Logik seiner Entscheidungsgrundlagen. Nach 40 Jahren als Beamter kommen mir Zweifel, ob ich diese Berufstätigkeit ob solcher „Kollegen“ nicht besser verschweigen sollte. Oder hofft man in Hameln, mit dieser Geschichte ähnlich bekannt zu werden wie Köpenick? Kaiser Wilhelm II. soll anlässlich der Begnadigung des „Hauptmanns von Köpenick“ gesagt haben: „Das macht uns Deutschen so schnell keiner nach!“ Das Zitat hängt offenbar als Handlungsmotiv über zu vielen Schreibtischen in Ausländerbehörden.

Ein einwandfreies Führungszeugnis und ein in Deutschland erworbener Schulabschluss – schon gar das Abitur – sollten ausreichen, damit irgendwer den Stempel unter eine Einbürgerungsurkunde setzt. Und eine Rechtsgrundlage sollte es dafür ohne Zweifel auch geben! Wilhelm Vogt, Hannover

HAZ-Leser Johannes Glandorf aus Hannover : „Zügig und positiv abschließen“

Nach dem Bericht über die schwierigen – unzumutbaren – Bedingungen bei Pflegeberufen zeigt die Schilderung über die mühevollen und sicher sehr belastenden Versuche von Farah Demir, dass es in unserer Gesellschaft noch vieles zu verbessern gibt. Ich habe hohen Respekt vor Frau Demir und hoffe, dass ihr Anliegen sehr zügig einen positiven Abschluss findet. Vielleicht könnte die Arbeitsgruppe, die sich mit der Umbenennung von Straßennamen beschäftigen soll, diese Arbeit verschieben und sich verstärkt um die geschilderte Angelegenheit und ähnliche Fälle kümmern. Johannes Glandorf, Hannover

HAZ-Leser Hartmut Löscher aus Langenhagen : „Eine Schandefür unser Land“

Sind wir schon im Tollhaus oder erst auf dem Weg dahin? Eine Frau, die seit 34 Jahren hier lebt, eine vorbildhafte Entwicklung genommen hat, nach der Sprachschöpfung der Politiker in einem „systemrelevanten Beruf“ arbeitet, wird von Abschiebung bedroht, weil sie keinen Pass besitzt. Geht’s noch? Was geht in den Hirnen und Herzen von Beamten und Politikern vor, die einer solchen Frau den gebührenden Platz in unserer Gesellschaft verweigern? Das ist eine Schande für unser Land. Wenn der fehlende Pass das entscheidende Kriterium ist, dann müssten Hunderttausende, die seit 2015 in unser Land gekommen sind, ebenfalls abgeschoben werden. Als Normalbürger versteht man die Welt nicht mehr. Vertrauen schafft das nicht. Hartmut Löscher, Langenhagen

HAZ-Leser Peter und Christine Steinmann aus Burgdorf : „Am dringendsten benötigt“

So entledigt sich Deutschland Mitbürgern, die gerade jetzt am dringendsten benötigt werden! Das ist deutsche Bürokratie in reinster Form! Peter und Christine Steinmann, Burgdorf

HAZ-Leser Karl-Friedrich Henke aus Ronnenberg : „Kein Entkommen aus der Mühle“

Der bedauernswerte Fall von Farah Demir ist einer von vielen in diesem Land. Wie schreibt das Sozialministerium auf der eigenen Homepage so schön: „Deshalb ist es in Zeiten des globalen Wandels einmal mehr wichtig, zugewanderte oder geflüchtete Menschen in die Gesellschaft einzubinden, indem wir ihnen volle Teilhabe ermöglichen“. Oho! Volle Teilhabe ist ja etwas mehr als die Duldung mit permanenter Androhung der Abschiebung. Im Falle von Frau Demir konnte offensichtlich nicht mal die Härtefallkommission helfen.

Daraus ist zu lernen, dass bei allen guten Absichten von Politikern die Gesetze und Verordnungen von der allgegenwärtigen Bürokratie gemacht und exekutiert werden. Wer einmal in der Mühle steckt, kommt nicht wieder heraus. Wann bekommen wir endlich Beauftragte für Menschlichkeit in bürokratischen Entscheidungen? Karl-Friedrich Henke, Ronnenberg

HAZ-Leser Hans-Joachim Sniady aus Laatzen : „Einbürgerung alsEhrenbürger“

Vielleicht kann man ja Frau Demir über eine Aufnahme als Ehrenbürger eine Einbürgerung zukommen lassen. Verdienten Menschen muss die Aufnahme in Deutschland offenstehen. Hans-Joachim Sniady, Laatzen

HAZ-Leser Bernd Eckelmann aus Hannover : „Was sind dasfür Gesetze?“

Eine Frau, die seit 34 Jahren in Deutschland lebt, einen Beruf ausübt, der für die Allgemeinheit von Nutzen ist, und Steuern bezahlt, soll nun abgeschoben werden. Lieber behalten wir Kriminelle hier, die aus irgendwelchen Gründen nicht abgeschoben werden. Was sind das für Gesetze, was ist das für eine Politik? Bernd Eckelmann, Hannover

HAZ-Leser Wolfram Schumacher aus Wennigsen : „Der Innenminister ist gefragt“

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Energie manche Staatsdiener gegen wirklich berechtigte Interessen unserer Gesellschaft vorgehen. Und dabei mögen sie ja sogar formal im Recht sein, weil unser Rechtssystem nicht all die Unwägbarkeiten berücksichtigt hat, die sich aus der Bürokratie zerrütteter Staaten ergeben können. In einem solchen Fall ist es doch völlig unerheblich, ob vielleicht sogar den Eltern von Farah Demir vor 36 Jahren ein Mangel in der Geburtsurkunde ihrer Tochter nicht aufgefallen ist. Hier ist jetzt endlich der Innenminister gefragt, diesem Spuk ein Ende zu setzen und die deutsche Staatsbürgerschaft zu erteilen. Wolfram Schumacher, Wennigsen

HAZ-Leser Bernhard Lorenz aus Ronnenberg : „FalscherEifer“

Es ist unfassbar: Da haben die Mitglieder arabischer Clanfamilien, die den Rechtsstaat mit Füßen treten, die deutsche Staatsbürgerschaft – und Farah Demir, die seit 32 Jahren in Deutschland lebt, hier ihr Abitur gemacht hat und nach ihrer Ausbildung an der MHH in Festanstellung als Intensivkrankenschwester beschäftigt ist, soll abgeschoben werden?

Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Ausländerbehörde in Hameln in diesem Fall so einen „Eifer“ an den Tag legt. Aber vielleicht schreibt das komplizierte Ausländerrecht so ein moralisch verwerfliches Verhalten sogar vor. Gerade deshalb ist schwer zu verstehen, warum die Härtefallkommission vor einigen Jahren nicht helfen konnte. Prüfen Sie bitte erneut, ob Sie Frau Demir nicht helfen und die Weichen für die überfällige Ausstellung eines unbefristeten Aufenthaltsstatus stellen können. Bernhard Lorenz, Ronnenberg

HAZ-Leser Joachim Ruhländer aus Hannover : „UnglaublichesVorgehen“

Was läuft in unseren Behörden schief? Wie kann es möglich sein, dass ein Mensch ein halbes Leben lang auf eine Entscheidung einer Ausländerbehörde warten muss? Migranten, die in unserem Land kriminell geworden sind oder meinen, sie müssten unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren, müssen in Deutschland keine Konsequenzen befürchten. Aber Menschen, die es geschafft haben, in ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen und sich um wirkliche Integration bemühen, werden ohne Nachdenken seitens der Ausländerbehörde abgeschoben. Einfach unglaublich!Joachim Ruhländer, Hannover

HAZ-Leser Wilfried Rabe aus Laatzen : „Konsequenzenaufzeigen“

Behördendickicht, Willkür oder unmenschliches Verhalten? In Zeiten, wo viel Unglaubliches passiert, eine weitere Ungeheuerlichkeit, die für mich schwer zu ertragen ist. Es ist nicht zu glauben, was in der Ausländerbehörde von Hameln passiert sein soll. Dort sind offensichtlich Angestellte oder Beamte tätig, die von menschlichem Denken und Handeln weit entfernt sind. Nach dem Motto: Ich „beuge“ das Recht so lange, bis es mir passt. Anstatt nach Lösungen für Frau Demir zu suchen, ändern sie ihre Meinung, „kassieren“ Pässe ein, ignorieren ein Verfahren des Verwaltungsgerichtes Hannover und bringen so die Person, für die sie eigentlich mitverantwortlich sind, in eine Notsituation.

Diesen offensichtlich sehr begrenzt denkenden und handelnden Angestellten/Beamten der Ausländerbehörde müssen Konsequenzen aufgezeigt werden. Ich erwarte von der zuständigen Aufsichtsbehörde deutliche Maßnahmen. Wer ist dafür verantwortlich? Wo bleibt die Wertschätzung von Frau Demir? Ich glaube immer an das Gute im Menschen. Daher bin ich sicher, dass es auch in Hameln, vielleicht sogar in der Ausländerbehörde, fachlich kompetente und kreative Mitarbeiter gibt.

Und Farah Demir wünsche ich, dass ihr endlich geholfen wird, sie die unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhält und vielleicht auch eine Entschuldigung. Ich bin sicher, dass es eine Lösung geben wird. Wilfried Rabe, Laatzen

HAZ-Leser Cornelius Cornelsen aus Burgdorf : „Eine Frageder Würde?“

Ich sehe es schon kommen: Frau Demir wird wegen eines fehlenden Stempels abgeschoben, syrische Gefährder dürfen aber weiterhin hier ihr Unwesen treiben. Ist ja eine Frage ihrer Würde! Sind deren Opfer eigentlich unwürdig? Die deutsche Bürokratie wird es schon richten! Cornelius Cornelsen, Burgdorf

HAZ-Leserin Siegrid Gerlach aus Hannover : „Eine Bereicherungfür die Gesellschaft“

Menschen, die in unser Land kommen, müssen überprüft werden und Nachweise erbringen. Wenn aber jemand fast sein gesamtes Leben hier in Deutschland verbracht hat, integriert ist, für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommt und ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen kann, so hat er die deutsche Staatsbürgerschaft wirklich verdient! Egal welche Papiere „fehlen“ oder fehler- und lückenhaft sind. Wie dumm ist es, auf diese Menschen zu verzichten? Wann fängt man endlich an, die Lebensgeschichte des betroffenen Menschen zu berücksichtigen und zu überlegen, ob diese Person nicht eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist? Siegrid Gerlach, Hannover

