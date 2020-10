Hannover

Die Stadt Hannover reduziert ihre Hilfsangebote für Obdachlose – ausgerechnet zum Beginn der kalten Jahreszeit, ausgerechnet in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen. So wurde jetzt das Naturfreundehaus in der Nähe der Eilenriede geschlossen, in dem zuletzt 17 Obdachlose untergebracht waren. „Kann man so eine Entscheidung auch nur ansatzweise verstehen?“, fragt eine HAZ-Leserin. Auch der Bericht über den Obdachlosen Jim, der an der Bödekerstraße in der List campiert und dort für Streit sorgt, hat Leser bewegt. Lesen Sie hier eine Auswahl der Leser-Reaktionen:

Leser Dr. Jan Thomsen aus Hannover : „Unbürokratische Lösung suchen“

Der Bericht über einen Obdachlosen, der mitten unter uns auf der Straße lebt, ist bestürzend. Mit Blick auf die kalte und nasse Jahreszeit könnte ein Blockhaus aus dem Baumarkt oder ein gebrauchter Wohnwagen diesem Obdachlosen zumindest ein fes­tes Dach über dem Kopf bieten. Die Kosten dürften bei maximal 1500 Euro liegen. Und die HAZ würde den Betrag mit einer entsprechenden Aktion an einem Tag zusammenbekommen. Vielleicht eine einfache, unbürokratische Lösung? Dr. Jan Thomsen, Hannover

„Menschen ohne Obdach brauchen unsere Unterstützung“: Das Schicksal des Obdachlosen Jim aus der List hat viele HAZ-Leser bewegt. Quelle: Samantha Franson

Leserin Eva-Maria Hartmann-Johnsen aus Hannover : „Unterkunft gesetzlich garantieren“

Mit Entsetzen beobachte ich in den letzten Jahren einen großen Anstieg von Menschen, die obdachlos und verwahrlost auf Hannovers Straßen leben. Wieso ist es in einem der reichsten Länder der Welt nicht möglich, Menschen ein Obdach anzubieten, ihnen wenigstens die grundlegendste Versorgung zur Verfügung zu stellen? Die Tagestreffleiterin Ramona Pold hat treffend beschrieben, dass Menschen, die lange auf der Straße leben, zunehmend Schwierigkeiten haben, sich zu resozialisieren – also wieder ein Leben mit angemessenen hygienischen und sozialen Bedingungen leben zu können. Je länger ein Mensch ausgegrenzt von der Gesellschaft lebt und vereinsamt, desto mehr kommen emotionale Defizite und soziale Anpassungsschwierigkeiten hinzu. In der Flüchtlingskrise ist es uns gelungen, innerhalb kurzer Zeit Unterkünfte zu errichten. Warum kann das nicht ebenso für Obdachlose gemacht werden?

Als ich neulich eine Freundin vom Hauptbahnhof abholte, war es mir sehr peinlich, mit ihr an einem Menschen vorbeigehen zu müssen, der seine Notdurft vor unseren Augen direkt an der Ecke zum Parkplatz verrichtete. Wer säubert diese Stellen? Welches Bild stellt Hannover dar? Müssen es die Menschen im Stadtteil akzeptieren, wenn jemand täglich dort seine Notdurft verrichtet? Wegschauen ist keine Form der Toleranz, sondern inhuman. Fördert Wegschauen nicht die gesellschaftliche Verrohung? Gibt es keine andere Möglichkeiten, als Hilfen „nur“ anzubieten?

Bei meinen Klassenfahrten nach Norditalien und Schweden fragten mich meine Schüler, warum es dort keine „Penner“ geben würde. Die lokale Polizei sagte uns, dass das Übernachten auf den Straßen verboten sei und die Menschen abends in eine Unterkunft gebracht werden. So könne man dafür sorgen, dass Menschen ohne Obdach nicht erfrieren und ein Mindestmaß an Hygiene, Essen und sozialen Kontakten erhalten.

Menschen ohne Obdach brauchen unsere Unterstützung, weil sie häufig nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu schützen. Eine erweiterte gesetzliche Regelung, verbunden mit garantierter, menschenwürdiger Unterkunft, kann viele Menschen ohne Obdach vor weiterer körperlicher, emotionaler und sozialer Verwahrlosung bewahren. Eva-Maria Hartmann-Johnsen, Hannover

Leserin Christine Herrmann aus Hannover : „Unterstützen in vertrauter Umgebung“

Ja, wohin? Jim hat sich das Leben anscheinend genau so und genau an dieser Stelle ausgesucht! Ich gehöre leider auch zu den Menschen, die das nicht gut ertragen können. Ganz schlimm ist, wenn der Platz zudem als Toilette genutzt wird. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Obdachlosen in der Südstadt, der um seinen Platz alles vollgekotet hatte. Ich hatte ihm versucht zu erklären, wie ich mit dem Kot meiner Hündin verfahre – ganz einfach und sauber zu entsorgen, ohne sich dabei zu beschmutzen. Er meinte aber, dass ich ihn nicht belästigen soll.

Die Kommune ist hier gefragt. Baut den Menschen kleine Überdachungen (etwa kleine Röhren), in denen sie ihr Hab und Gut und vor allem sich selbst sichern können, gerade wenn das Wetter schlecht wird. Es könnte aus zwei Paletten mit abgerundetem Plexiglas bestehen – vielleicht ein Projektansatz? Generell müssen für ein gutes Miteinander Regeln eingehalten werden, mit denen alle Menschen sich wohlfühlen. Hilfe ist nicht, den Obdachlosen ihre vertraute Umgebung zu nehmen, sondern sie in ihrer Umgebung zu unterstützen. Oder aber genau solche Unterschlüpfe dort anzubieten, wo es vielleicht nicht störend wirkt. Einen Versuch wäre es wert. Christine Herrmann, Hannover

Kein Platz mehr für die Obdachlosen: Die Stadt hat das Naturfreundehaus in der Nähe der Eilenriede als Unterkunft in dieser Woche geschlossen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Leserin Renate Quast aus Hannover : „Verwaltung muss einlenken“

Kein Platz mehr für Obdachlose im Naturfreundehaus? Die Obdachlosen sollen ihre bisherige Corona-Notunterkunft verlassen. Zur selben Zeit steigt die Zahl der an Corona Erkrankten in Hannover stetig an. Wo bleiben da Logik und Menschlichkeit? Das Konzept von Caritas und Diakonie hat sich bewährt. Warum setzt man das aufs Spiel? Als Mitglied unserer Stadtgesellschaft fordere ich von der Verwaltung ein Einlenken und damit den Verbleib der Obdachlosen im Naturfreundehaus. Renate Quast, Hannover

Leserin Gisela Wietschorke aus Hannover : „Warum ist Unterkunft jetzt geschlossen?“

Kann man so eine Entscheidung auch nur ansatzweise verstehen? In der warmen Jahreszeit ist die Notunterkunft für Obdachlose geöffnet, wenn es kalt wird und die Betroffenen viel mehr auf ein Dach über dem Kopf und Wärme angewiesen sind, um nicht zu erkranken, wird das Naturfreundehaus geschlossen. Warum? Wenn erst im nächsten Frühjahr am Gebäude gebaut wird, besteht doch gar kein Handlungsbedarf, die Menschen jetzt wieder auf die Straße zu schicken. Gisela Wietschorke, Hannover

