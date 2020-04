Hannover

Die Frühlingssonne treibt nicht nur die Blüten aus den Pflanzen, sondern parallel auch die Pflanzenliebhaber in die Gärten und auf die Balkone. Zu Tausenden haben Regionsbewohner am Wochenende ihre grünen Parzellen bearbeitet – und eine reiche Farbenpracht hervorgezaubert.

Enkelin wird den Osterstrauß nicht sehen

HAZ-Leserin Claudia Breloer etwa hat bereits einen Osterstrauß geschmückt und eine Hasenfigur dazu drapiert. „Auch in dieser schwierigen Zeit, steht der Osterhase schon mal draußen“, schreibt sie uns in einer E-Mail, ergänzt aber: „Leider wird meine Enkelin Emily ihn dieses Jahr nicht sehen.“ Die Corona-Krise verändert vieles im Leben, auch die Freude auf ein gemeinsames Familienfest zu Ostern.

Matthias Wohlfahrt aus Vahrenwald hat in den vergangenen Tagen gemeinsam mit den Kindern ein Insektenhotel gebastelt, „unter dem Motto #StayAtHome“, wie er der HAZ schreibt. Und Uwe Schultz aus Neustadt freut sich über die Rückkehr der singenden Vögel. „Sie sind der Inbegriff des Frühlings, die in ihr Brutgebiet zurückkehrenden Zugvögel“, schreibt er zu einem Foto eines Mönchsgrasmückenweibchens im eigenen Garten, „die gut versteckt das Bad in der Morgensonne genießt“.

HAZ-Leser haben Dutzende Bilder geschickt

Wir hatten unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Frühlingsbilder von Garten und Balkon zu schicken. Bei einigen hat es Übertragungsprobleme gegeben: Die Mails kamen ohne Anhang in der Redaktion an. Alle anderen aber finden Sie in unserer Bildergalerie zum Thema.

Zur Galerie Tausende sind in diesen vorösterlichen Tagen in ihren Gärten und auf Balkons beschäftigt, Stauden zu pflanzen, Primeln zu setzen oder anderweitig ihre Blüherpracht zu pflegen. Wir haben die HAZ-Leser um Bilder gebeten – hier ist eine Auswahl.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding