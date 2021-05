Leser Dr. med. Hans-Joachim Ritz aus Hannover: „Keine Experimente mit Kindern“

Es ist schon paradox: Politiker (und Lehrerverbände) kritisieren die Impfkommission dafür, dass sie ihre Pflicht tut – Nutzen und Risiko einer Impfung von Schülern auf wissenschaftlicher Basis abzuwägen. Es ist schon klar, sie wollen die Kinder für ihre Entbehrungen in der Pandemie-Zeit entschädigen und ihre Rückkehr in normale Verhältnisse beschleunigen. Aber wenn die Stiko aufgrund der dünnen Datenlage keine Impfempfehlung ausspricht, wollen sie dann wirklich für alle Impffolgen die Verantwortung übernehmen?

Ihr Engagement für die kommende Generation ist sehr zu begrüßen, es ist aber ratsam, dafür Mittel zu wählen, die sich nicht gegen Kinder wenden können. Eine Impfaktion könnte ohne Not verschoben werden, bis ein konventioneller Impfstoff zur Verfügung steht, der auf jahrzehntelange Erfahrungen aufbauen kann. Für Experimente sollte die Kinder nicht herhalten müssen. Dr. med. Hans-Joachim Ritz, Hannover

Leserin Angelika Möller aus Burgdorf: „Empfehlungen nicht infrage stellen“

Die Einschätzung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, wegen offener Fragen im Umgang mit Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen auf eine Empfehlung der Stiko zu warten, teile ich. Es wäre unverantwortlich, Kinder ohne eine wissenschaftliche Grundlage zu impfen. Kinder und jüngere Menschen zeigen kaum Symptome. Sie würden sich nur für andere impfen lassen. Es wäre verantwortungslos, sie mit einem Impfstoff zu belasten, dessen langfristige Wirkung noch gar nicht bekannt ist.

Ich kann die Haltung von Ministerpräsident Stephan Weil nicht nachvollziehen. Politiker betonen seit Anfang der Pandemie, sich auf die Aussagen der Wissenschaft zu verlassen und dementsprechend zu handeln. Warum stellt Herr Weil die nachvollziehbaren Empfehlungen der Stiko jetzt infrage? Angelika Möller, Burgdorf

Corona-Impfung für Kinder? „Warum stellt Herr Weil die nachvollziehbaren Empfehlungen der Stiko jetzt infrage?“ Quelle: Laci Perenyi/dpa

Leserin Sabine Löbel aus Langenhagen: „Jung wird gegen Alt ausgespielt“

Hier wird mal wieder Alt gegen Jung ausgespielt. Herr Raffelhüschen behauptet, die Bundesregierung orientiere sich an der älteren Generation, weil diese die größte Wählergruppe stelle. Stimmt! Aber warum ist die Wahlbeteiligung der Jungen so gering und der Mittleren nicht so hoch wie bei den Alten? Kein Interesse oder keine passende Partei dabei? Vermutlich. Trotzdem sollte man wählen gehen, wenn man etwas verändern will.

Bei beiden Themen frage ich mich, warum ist noch nicht damit begonnen worden, die Schulen mit Lüftungsanlagen mit Hepa-Filtern auszustatten? Corona wird bleiben, und gegen Grippeviren helfen diese Anlagen auch. Da werden lieber Konzerne wie Tui unterstützt, die im Vorjahr dicke Gewinne einfuhren. Sind da auch die Alten schuld? Sabine Löbel, Langenhagen

Leserin Anke Brandes aus Burgwedel: „Ältere Schüler schneller impfen“

In sechs (!) Wochen soll es nun endlich losgehen mit dem Impfen von Schülern – nachdem die Politiker bereits wochenlang Absichten und Ankündigungen von sich gaben. Immer wieder hieß es: „Jetzt sind die Kinder und Jugendlichen dran“, und man wartete gespannt: Gibt es jetzt Luftfilter? Spuckschutz? Etwa Impfungen? Nein: „Wir müssen die Schulen öffnen!“ Das wiederum konnte man als Schüler angesichts der noch vor Kurzem hohen Inzidenzzahlen als bedrohliches Szenario ansehen.

Und nun müssen die Schüler wieder warten – auf ihre Impfungen. In wenigen Tagen wird in Niedersachsen die Priorisierung aufgehoben, und Impfstoff ist bereits seit Langem ab 16 Jahren zugelassen. Somit könnte man in den Gesamtschulen bereits etwa ein Viertel der Schülerschaft impfen, in Gymnasien ein Drittel und in Berufsschulen noch mehr. Damit könnte man bereits jetzt etwas tun, nämlich ein erstes echtes „Bollwerk“ gegen Ansteckungen in diesen Schulen institutionalisieren. Dafür muss man nicht auf die Zulassung für die Zwölfjährigen warten.

Lesen Sie auch: So will Niedersachsen die Schüler impfen

Mit welchem Recht wird in der öffentlichen Diskussion so getan, als seien die Jugendlichen nicht Teil der Bevölkerung? Als seien sie ein unvorhergesehener Ballast, der anderen etwas wegnehmen könne? An diesem Beispiel zeigt sich erneut, dass eine Lobby für Kinder und Jugendliche fehlt. Wie viele Berufstätige arbeiten in räumlichen Situationen, wo 15 Personen bei 1,50 Metern Abstand oder sogar bald 30 ohne Abstand beisammen sind? Nein, die Hausaufgaben wurden hier nicht gemacht. Anke Brandes, Burgwedel

Leser Gerhard Fröhlich aus Pattensen: „Zusammenhalt fördern“

Warum versucht der Verfasser des Leitartikels, Spannungen zwischen Großeltern und ihren Enkeln herbeizuschreiben? Man könnte sauberer und positiver formulieren. Die überwiegende Mehrheit der Großeltern lässt sich mit Astrazeneca impfen – aus Verantwortung für sich und andere. Vor allem aber aus Liebe zu ihren Enkeln. Jedenfalls ist das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so. Gerade in der Pandemie haben Großeltern versucht, ihre Enkel soweit wie möglich zu unterstützen und die Eltern zu entlasten. Aus diesem Grund halte ich die Aussage „die Enkel verstehen ihre Großeltern nicht – zu Recht“ für unangebracht polemisch und wenig hilfreich. Der Zusammenhalt, der immer wieder und gerade von Journalisten beschworen wird, wird dadurch bestimmt nicht gefördert. Gerhard Fröhlich, Pattensen

Leserin Simone Berauer aus Barsinghausen: „Nicht Hals über Kopf lockern“

Es scheint, als sei auch Herr Tonne dem Wettstreit der Öffnungen verfallen. Warum nun die Eile mit den vollen Klassen? Hat sich der Kultusminister die Situation in den Schulen angeschaut? Hat er bei Lehrkräften erfragt, wie sie Wechsel zwischen den Modellen bewerkstelligen können? Hat er sich einmal Zeit genommen und die Schüler gefragt, wie es denen bei dem Hin und Her geht?

Lesen Sie auch: So soll der Regelbetrieb an Schulen und Kitas ab Ende Mai laufen

Herr Tonne möchte, dass der Unterricht in vollen Klassen vor den Ferien stattfindet, ohne dass in den Schulen investiert wurde. Nach wie vor fehlen Luftfilteranlagen, Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen haben noch keinen vollständigen Impfschutz, die Eltern der Schüler warten noch auf ihre Erstimpfung – und Herr Tonne redet von einem Impfangebot, welches er den Schülern im Sommer unterbreiten möchte, doch fehlt es an Impfstoff. Sollte man nicht die Entwicklung der Zahlen betrachten und den Schutz der Lehrkräfte, Schüler und Eltern priorisieren, bevor man Hals über Kopf dem Lockerungswahn verfällt? Simone Berauer, Barsinghausen

Schüleretui und Maske: „Dem Wettstreit der Öffnungen verfallen.“ Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Leser Matthias Stemwedel aus Hannover: „Vergiftete Diskussionskultur“

Als ich am 20. April 2020 (!) an der ersten Demonstration in Hannover teilnahm, waren die damaligen Beiträge der Redner schon überwiegend den Auswirkungen der Maßnahmen auf Kinder und Jugendlichen gewidmet. Aber schnell wurden die Kritiker in die „rechte Ecke gedrängt“, Kinder mit Maskenbefreiung ausgegrenzt und gehofft, dass im Falle der Krankheit für uns Kritiker kein Beatmungsgerät mehr zur Verfügung stehe. Auch die Sprecherin der „Initiative Familie“ beschreibt ja im Artikel die schnell vergiftete Diskussionskultur.

Lesen Sie auch: „Mir geht das Kind kaputt“

Nun fragen Sie: „Was schuldet Deutschland seinen Jüngsten?“ Zunächst werden diese „Jüngsten“ die Schulden bezahlen, die Deutschland in den vergangenen 14 Monaten aufgenommen hat. Schade! Matthias Stemwedel, Hannover

Leser Dr. Helmut Schnitter aus Hannover: „Jungen Leuten zuhören“

Über die Stellungnahmen der jungen Leute habe ich mich sehr gefreut: Sie schreiben ausgleichend und stilistisch angenehm. Als pensionierter Studienrat, Vater, Großvater und auch ehrenamtlicher Helfer bei den Sprachkursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (die schon seit Weihnachten nicht mehr regulär stattfinden) darf ich vielen unserer Politiker sagen, dass sie über diese Beiträge mal genauer nachdenken sollten. Politikerbashing liegt mir fern, aber so mancher Politiker hat vielleicht solche jungen Leute nicht verdient. Dr. Helmut Schnitter, Hannover

Lesen Sie auch: „Jetzt sind wir dran“: Eine vergessene Jugend

Leser Volker Ebeling aus Neustadt: „Es gibt genug zu tun“

Nach der Forderung der CDU für ein Ministerium für Kinder kommt bei nächster Gelegenheit die Forderung nach einem Ministerium für Senioren, eins für Frauen und eins für Männer. Andere Bevölkerungsgruppen fallen einem danach sicher noch ein. Es stellen sich jedoch einige Fragen: Soll hier von den Pannen der Impfkampagne abgelenkt werden? Sind die offenkundigen Mängel in der Jugendbildung, in den Schulen und Kitas erst plötzlich aufgetaucht? Ist die Forderung nach der 3. Kraft in Kitagruppen unbekanntes Neuland? Sind zu große Klassen in allen Schulformen unbekannt? Sind Baumängel in den Schulen erst im Vorjahr aufgetreten? War nicht vorhersehbar, dass man in der Pandemiezeit mehr Abstand in den Klassenräumen benötigt? Warum ist die Jugendsozialarbeit noch immer eine freiwillige Leistung der Gemeinden?

Von solchen Fragen will man nichts wissen. Sie kosten Geld. Stattdessen will man Schüler mit Biontech/Pfizer impfen. Das macht was her und kostet nichts extra. Dass Ältere aus den Priorisierungsgruppen 1 bis 3 noch nicht vollständig geimpft sind, macht ja nichts. Die bekommen Astrazenica als Angebot, auch wenn sie den Vektorimpfstoff ablehnen. Warum der abgelehnt wird, interessiert nicht.

Lesen Sie auch: Politik für Kinder: CDU fordert neues Ministerium

Es gibt also viel zu tun, packt es endlich an! Man muss nicht das Thema Jugend und Schüler für eine billige Effekthascherei missbrauchen. Volker Ebeling, Neustadt

Diskussion über Ministerium für Kinder: „Billige Effekthascherei.“ Quelle: Paul Zinken/dpa

Leser Dr. Ralf Parlar aus Garbsen: „Eigenes Ministerium ist Heuchelei“

Was für eine Heuchelei – ein eigenes Ministerium für Kinder. Natürlich brauchen wir eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, aber warum jetzt erst? Weil Wahlen anstehen und die Rentnerklientel langsam merkt, dass mit Riester eher Armut als gutes Alterseinkommen droht. Vielleicht hofft man ja auf die Stimmen der Eltern, nachdem sie fast zwei Jahre schmählich im Stich gelassen worden sind.

Politiker haben nur einen kleinen Horizont, der vier Jahre nicht übersteigt. Eine nachhaltige, zukunftsorientierte Politik, gerade im Hinblick auf Nachwuchs und Rentensicherung, braucht einen Horizont von 40 Jahren. Leider muss ich nun, als fast 60-Jähriger, meine Kinder um Entschuldigung bitten, dass ich mich nicht in die Politik eingemischt und eher versucht habe, diesem Versäumnis entgegenzuwirken. Diese Misere mit der Überalterung der Gesellschaft, der Überlastung der Jugend und der Familien, die Altersarmut, hätte man locker mit dem Abiturwissen von 1984 schon prognostizieren können. Dr. Ralf Parlar, Garbsen

Leserin Andrea Tiedemann aus Garbsen: „Interessen nicht adäquat vertreten“

In einer entscheidenden Phase ist das Familienministerium ohne eigene Führung. Das „Gedöns“ kann die Justizministerin nebenbei erledigen. Das zeigt sehr deutlich, wie wichtig Familien und Kinder für die Große Koalition sind. Schulen schließen zuletzt und öffnen zuerst? Kinder sind unsere Zukunft? Bildungsrepublik Deutschland? Darüber können Familien spätestens nach einem Jahr Pandemie nicht mal mehr lachen. Es steht zu befürchten, dass unsere Kinder sich weiter hinten anstellen dürfen, weil ihre Interessen nicht adäquat vertreten werden. Familien haben keine Lobby. Andrea Tiedemann, Garbsen

