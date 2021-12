Der Regierungswechsel in Berlin ist vollzogen. Ein historischer Moment? Solzialdemokrat Olaf Scholz hat Angela Merkel (CDU) nach 16 Jahren im Kanzleramt abgelöst. Nun drängen die politischen Themen, die zuvor im Wahlkampf und von den Koalitionsverhandlungen bis zur Kanzlerwahl teils halbherzig, teils gar nicht angepackt wurden. Die HAZ_Leserinnen und -Leser diskutieren nun lebhaft über die Prioritäten der Regierungsarbeit. Hier eine Auswahl der Zuschriften in Auszügen.

HAZ-Leser Achim Bothmann aus Hannover: „Gelungener Auftakt“

Wir haben eine neue Regierung – einen neuen Kanzler, neue Ministerinnen und Minister. Wie wir in den Medien beobachten, lief alles entspannt ab. Ehemals Verantwortliche übergaben ihren Stab freundlich an die Neuen. Ich kenne Länder, in denen es bei einem Regierungswechsel Tumulte auf den Straßen gibt, Parlamentsgebäude gestürmt werden. Hier lief die Amtsübergabe harmonisch ab. Im Rahmen der Kanzlerwahl gab es Dankesreden für die scheidende Regierung. Abgeordnete erhoben sich und drehten sich klatschend zur Besuchertribüne, wo die Alt-Kanzlerin das Geschehen beobachtete.

Ich hoffe, das alles sind Zeichen für einen neuen, vor allem respektvollen Umgang miteinander. Natürlich soll im Parlament weiter leidenschaftlich und emotional für die Sache diskutiert und gestritten werden. Es muss allerdings der Sache angemessen und nicht überheblich geschehen. Ich wünsche der neuen Regierung in dieser dunklen Pandemiezeit einen guten Start! Der Auftakt ist auf jeden Fall gelungen …

Blumen für die scheidende Bundeskanzlerin: Angela Merkel und Olaf Scholz. Quelle: Markus Schreiber/dpa

HAZ-Leser Martin Hartmann aus Babenhausen: „Das Ende der Illusionen naht“

Machen wir uns nichts vor: Keine andere Regierung könnte uns vor der bevorstehenden massiven Desillusionierung bewahren. Dafür ist es längst zu spät. Ganz gleich ob Energiewende oder Migration, Digitalisierung oder Euro-Rettung, Sozialsysteme oder Dienstleistungsgesellschaft – die Fliehkräfte der unabwendbaren Realitäten werden sich auch von Scholz, Lindner oder Baerbock nicht mehr lange bändigen lassen. Das Eis, auf dem diese Regierung ihre lustige Polonaise tanzen will, schmilzt unaufhaltsam dahin, und welches der genannten Themenfelder zuerst einbricht, werden wir gewiss noch in dieser Legislatur erleben.

Dabei steht zu befürchten, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit noch mehr untergehen, und die Regierenden zum Rettungsring der autoritären Reglementierung greifen.

HAZ-Leser Ernst Fischer aus Reppenstedt: „Wer soll das bezahlen?

Da kam die neue Bundesregierung mit geschwellter Brust und der Ankündigung: „Die Ampel steht.“ Schon wenige Stunden später zeigte sich ein Pokerspiel um Macht und Posten. Eine klare Linie ist für den Bundesbürger nicht erkennbar, viele Unsicherheiten bleiben. Wer soll diese Vorhaben alle bezahlen, und wie ist die strukturierte Vorgehensweise in der Corona-Pandemiekrise? Dass das Land mit dieser Koalition nach vorn gebracht wird, dazu fehlt mir der Glaube.

HAZ-Leser Hans Christian Hummel aus Hannover: „Gezwungenermaßen unideologisch“

Die Ampel-Koalitionäre sind offenbar ganz normale Politiker, die zu ihren Antrittsbesuchen in Paris oder Warschau nicht mit dem Fahrrad vorfahren. Wenn die Probleme innen- wie außenpolitisch hart im Raum stehen, werden sie gezwungenermaßen unideologisch nicht gegen, sondern mit der normativen Kraft des Faktischen Politik machen. So wird Deutschland unter Berücksichtigung seiner originären und gewachsenen Interessen auch unter den in Berlin ungewohnten Farben Rot, Grün, Gelb wohl weiter normal regiert werden.

HAZ-Leser Alfred Müller aus Hildesheim: „Regierung der Vermögenden“

Was wird uns die neue Regierung bringen? Blicken wir zurück, was uns die 16 Jahre Merkel-Politik gebracht haben: Die Klimapolitik kam nicht über schöne Zielsetzungen hinaus. Die öffentliche Infrastruktur verfiel. Staatliche Wohnungen wurden billigst verkauft, Mieten explodierten. Digitalisierungsprozesse wurden verschlafen. Die Schuldenbremse wurde festgeschrieben. Deutschland wurde in Europa zum größten Niedriglohnsektor. Die Armutsquote stieg. Die soziale Ungerechtigkeit explodierte. Die Gewerkschaften wurden geschwächt, das Kapital wurde gestärkt. Der Ausbau der Mitbestimmung kam nicht voran. Die Flüchtlinge wurden über die Abschreckungspolitik ins Elend, in Folter und Tod getrieben.

Jetzt will eine Ampel-Koalition alles besser machen und mehr Fortschritt wagen. Doch mit ihrem Ampelvertrag setzt sie die unsoziale Schröder- und Merkel-Politik fort. Steuererhöhungen für Vermögende und Reiche? Fehlanzeige. Abschaffung der prekären Arbeit und der Armut? Ebenfalls Fehlanzeige. Verkehrsverlagerung auf Bahn und Rad? Nur Kosmetik. Aufhebung der Schuldenbremse? Findet nicht statt. Eine notwendige Direktdemokratisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft? Ist nicht gewollt. Eine schülergerechte Bildungspolitik? Wird abgelehnt.

Mit den vorgeschlagenen Klimaschutzmaßnahmen wird die neue Regierung die Klimaziele nicht erreichen können, und mit ihren geplanten Pflegemaßnahmen treibt sie den Pflegenotstand weiter voran. Die Umweltzerstörung, das Sterben kleinerer und mittlerer Höfe und die Tierquälerei werden anhalten, die Gewässerqualität wird sich weiter verschlechtern, die Armut wird weiter zunehmen. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld – ein neuer Name, das meiste bleibt.

Mit Zähnen und Klauen verteidigen SPD, FDP und Grüne unser kapitalistisches Wirtschaftssystem – zulasten der Werktätigen und zugunsten der Herrschenden und der Besitzenden. Eine solche Regierung wünscht sich die Bevölkerung nicht – nur die Vermögenden.

