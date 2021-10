Hannover

Ob beim Gassigehen am (sehr) frühen Morgen oder beim Blick in den eigenen Garten: Viele unserer Leser sind auch Hobby-Fotografen und halten besondere Augenblicke und Stimmungen immer wieder in Fotos fest, die sie uns schicken. Aktuell bekommen wir sehr viele Bilder, die den Übergang der Jahreszeiten zeigen. Der Herbst zeichnet sich ab – vereinzelt färbt sich bereits Laub an den Bäumen und Sträuchern, morgens steigt Nebel aus den Feldern auf und abends färbt sich der Himmel in spektakulären Farben. Motive bieten sich überall.

Zur Galerie Nebel am Morgen, Abendrot, erste Laubfärbung und immer wieder Eichhörnchen: Unsere Leser halten die schönen Momente aus dem späten Sommer und frühen Herbst in Bildern fest und teilen diese mit uns. Eine Auswahl.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fotos veröffentlichen wir regelmäßig auf dem HAZ-Instagram-Account und in der gedruckten Zeitung auf unserem Leserforum. Wenn auch Sie schöne Bilder haben, die Sie gerne mit uns und den HAZ-Lesern teilen möchten, dann können Sie das Bild hier hochladen.

Von HAZ