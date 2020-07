Mohnblumen am Kronsberg, Sonnenuntergang am Steinhuder Meer und Küken im Morgengrauen: An vielen Orten in der Region Hannover bieten sich bezaubernde Foto-Motive. Immer wieder schicken uns Leserinnen und Leser ihre Bilder. Hier sehen Sie die schönsten Juni-Fotos in einer Galerie.