Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Anzeige

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Carpaccio vom Wildlachs mit Salat von Apfel, Fenchel und Orange

Das Gasthaus Müller in Barsinghausen gilt vielen Genießern als Institution in der Region. Während des Teil-Lockdowns widmet sich die Familie Müller wieder verstärkt den Take-away-Angeboten, darunter wöchentlich wechselnde Speisekarten. Aber auch spezielle Menüs und Gerichte für Weihnachten und Silvester können bereits jetzt vorbestellt werden.

Zutaten für 4 Personen:

• 160g Zucker

• 180ml milder Apfelessig

• 2 feinsäuerliche Äpfel (bspw. Granny Smith)

• 1 große Fenchelknolle

• 2 Orangen

• 125g Crème fraîche

• 3 Esslöffel natives Olivenöl

• 400g Wildlachsfilet, ohne Haut und Gräten

• 1 Schälchen Gartenkresse

• Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

• 1 Glas Lachskaviar (optional)

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Zubereitung:

Schritt 1: Den Zucker mit dem Essig verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. Anschließend so fein wie möglich auf einem Küchenhobel oder Mandoline hobeln. Den Fenchel putzen, halbieren und den Strunk entfernen und ebenfalls fein hobeln. Apfel- und Fenchelstreifen zusammen für 3-4 Stunden in die Essig-Zucker Marinade einlegen.

Den Zucker mit dem Essig verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. Anschließend so fein wie möglich auf einem Küchenhobel oder Mandoline hobeln. Den Fenchel putzen, halbieren und den Strunk entfernen und ebenfalls fein hobeln. Apfel- und Fenchelstreifen zusammen für 3-4 Stunden in die Essig-Zucker Marinade einlegen. Schritt 2: Die Orangen schälen und die Filets herausschneiden. 5 Esslöffel der Zucker-Essig-Marinade mit 5 Esslöffel Olivenöl und Crème fraîche zu einer leicht sämigen Sauce rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zur Seite stellen.

Die Orangen schälen und die Filets herausschneiden. 5 Esslöffel der Zucker-Essig-Marinade mit 5 Esslöffel Olivenöl und Crème fraîche zu einer leicht sämigen Sauce rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zur Seite stellen. Schritt 3: Wildlachsfilet in dünne, gleichmäßige Scheiben schneiden und auf 4 Teller verteilen. Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Apfel-Fenchel-Mischung auf den Lachs geben und die Crème fraîche-Sauce darüber träufeln. Mit den Orangenfilets und der Gartenkresse garnieren. Mit etwas Lachskaviar wird das Gericht noch exklusiver.

Wildlachsfilet in dünne, gleichmäßige Scheiben schneiden und auf 4 Teller verteilen. Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Apfel-Fenchel-Mischung auf den Lachs geben und die Crème fraîche-Sauce darüber träufeln. Mit den Orangenfilets und der Gartenkresse garnieren. Mit etwas Lachskaviar wird das Gericht noch exklusiver. Tipp: Sollten Sie keinen rohen Lachs mögen, können Sie den aufgeschnittenen Lachs kurz mit einem Bunsenbrenner flambieren, bevor Sie ihn anrichten. Der Salat passt auch hervorragend als kleine Beigabe zu gegrilltem Fisch oder Geflügel!

Von Hannes Finkbeiner