Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Kabeljau „Surf & Turf“ mit Gulaschsud und Kartoffel-Limonen-Stampf

Die Weinbasis gehört zu den lässigeren Adressen der Stadt, wo sich aber durchaus auch eine schöne, kreative Feinschmeckerküche erleben lässt, wie etwa der Kabeljau „Surf & Turf“ mit Gulaschsud von Koch und Geschäftsführer Dennis Thies beweist. Während des Lockdowns bietet das Lokal viele Take-away-Gerichte, aber auch Weihnachtsboxen an.

Zutaten für 4 Personen:

Gulaschsud:

• 600g Rinderschulter

• 50g Tomatenmark

• 1 Majoranzweig

• 400g Schalotten, gewürfelt

• 2 rote Paprikaschoten, gewürfelt

• 1 Knoblauchzehe

• Abrieb einer Bio-Zitrone

• 1 EL Kümmelsaat

• Paprikapulver (Edelsüß)

• 300ml Rotwein

• 500ml Rinderfond

• Salz, Pfeffer

• Sonnenblumenöl

Kartoffel-Limonen-Stampf:

• 4 große Kartoffeln, überwiegend festkochend

• Butter

• 1 Zweig Rosmarin

• 100ml Limonen-Öl

• Grobes Meersalz, Pfeffer

• Außerdem Alufolie

Skrei / Kabeljau:

• 4 Kabeljaufilet, mit Haut (à 150g)

• 1 Knoblauchzehe

• 1 Zweig Rosmarin

• 1 EL Butter

• Salz, Sonnenblumenöl

Zubereitung:

Gulaschsud : Rinderschulter in walnussgroße Stücke schneiden. In einem Bräter (oder großem Topf) scharf anbraten und leicht Farbe annehmen lassen. Tomatenmark, Marojanzweig, Paprika- und Schalottenwürfel hinzugeben und mitschmoren. Zitronenschale, Kümmel, Knoblauch und etwas Salz in einem Mörser zu einer kompakten Masse verarbeiten (notfalls können die Zutaten auch mit einem Messer gehackt werden). Die Zitronen-Knoblauchpaste zusammen mit dem Paprikapulver in den Bräter geben und leicht anschwitzen. Das Bratgut mit Rotwein ablöschen und ein wenig einkochen. Mit dem Rinderfond auffüllen und für 1,5 Stunden bei geringer Hitze simmern lassen. Durch ein Sieb passieren, den Sud auffangen. Einen Teil zurück zum Fleisch geben, damit es saftig bleibt. Einen Teil als Sud für den Kabeljau warmstellen. TIPP: Das Gulaschfleisch lässt sich wunderbar einfrieren, aber natürlich auch als Hauptgang mit Nudeln oder Kartoffelpüree servieren.

Ofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Die Kartoffeln gut waschen, trockenreiben und mit Butter sowie ein paar Rosmarinnadeln in Aluminiumfolie wickeln und für 65 Minuten im Backofen garen. Die Kartoffeln aus der Folie holen, pellen und stampfen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Limonen-Öl abschmecken. Anschließend warm stellen. Skrei/ Kabeljau : Eine Pfanne mit Sonnenblumenöl aufstellen. Knoblauchzehe andrücken. Zusammen mit dem Rosmarin in die Pfanne geben und kurz durch das heiße Fett schwenken, damit das Öl den Geschmack annimmt. Die Kabeljaufilets mit der Hautseite in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze für 2-3 Minuten goldbraun braten. Butter in die Pfanne geben, aufschäumen lassen, die Filets wenden und bei geringer bis mittlerer Hitze für 2-3 weitere Minuten fertig braten. Die Fischfilets salzen, auf dem Kartoffelstampf platzieren und den Gulaschsud angießen.

Von Hannes Finkbeiner