Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Ćevapčići mit Zwiebel, Ajvar und Fladenbrot

Bei den Gastgebern Janja, Anita und Mladen Majmunovic wird seit Jahrzehnten die herzhafte Küche des Balkans aufgetischt. In ihrem Lokal Bei Ranko in Misburg gibt es etwa Fetakäse mit Zwiebelringen oder Champignons im Bierteig, es gibt Fischplatten, Fleischspieße und Steaks mit Fritten oder Djuvecreis – während des Lockdowns auch alles zum Mitnehmen. Außerdem verkauft das Restaurant Gutscheine.

Zutaten für 6-8 Personen:

Ćevapčići:

· 4 bis 5 Knoblauchzehen

· 1,5kg Hackfleisch, gemischt (Rind und Schwein)

· 1,5 EL Salz

· 1 EL Pfeffer, schwarz

· 1 EL gekörnte Gemüsebrühe

· 1 EL Paprikapulver, edelsüß

· 2 TL Natronpulver

· Öl, zum Braten

Anrichten:

· 1 mittelgroße Zwiebel in Streifen

· 1 Glas Ajvar

· Frisches Fladenbrot

Zubereitung:

Knoblauch schälen und fein hacken. Mit allen anderen Zutaten in eine große Schüssel geben. Gut durchmengen, damit sich alle Zutaten vermischen. Am besten mit den Händen arbeiten, aber aufpassen, dass die Fleischfasern noch ihre Struktur behalten, die Fleischmasse sollte nicht „püreeartig“ werden. Tipp: Hackfleisch ist ein „Salzfresser“, idealerweise eine kleine Probe braten und ggf. nochmals nachschmecken. Anschließend die Masse für 30 bis 60 Minuten kühl stellen und ruhen lassen. Kleine, gleichmäßige Röllchen von 5 bis 7 cm Länge und ca. 1 cm Dicke formen. Die Ćevapčići in einer Pfanne mit Öl (oder auf dem Grill) braten bzw. grillen, bis sie eine dunkelbraune Farbe annehmen. Mit rohen Zwiebelstreifen, Ajvar und Fladenbrot servieren.

Von Hannes Finkbeiner