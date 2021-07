Hannover

Ost oder West? Bleiben oder Gehen? Manchmal gibt es Lebensentscheidungen, bei denen kein Kompromiss möglich ist. In dem packenden Film „3½ Stunden“ von Regisseur Ed Herzog ist fast allen Figuren gemein, dass sie eine solche Entscheidung binnen kürzester Zeit treffen müssen. Für sie geht es darum, ob sie weiterfahren oder aussteigen.

Es ist der 13. August 1961, ein Schicksalstag der deutschen Geschichte. An diesem Morgen startet in München der Interzonenzug D-151 Richtung Ost-Berlin. An Bord sind vor allem DDR-Bürger auf dem Weg nach Hause. Unterwegs verbreitet sich die Nachricht vom Mauerbau – und die Gewissheit: Wer nicht an einer der nächsten Stationen im Westen aussteigt, wird auf unabsehbare Zeit im Osten bleiben müssen.

Was wiegt in dieser Lage schwerer? Familiäre Bindungen, Heimatliebe, sozialistischer Idealismus? Oder politische Freiheit, berufliche Perspektiven und die Hoffnung auf Wohlstand im Westen? In jedem Abteil des Zuges spielen andere Facetten bei der dramatischen Entscheidung eine Rolle. Die Zerrissenheit des geteilten Landes spiegelt sich so in den persönlichen Schicksalen der Figuren.

Brennglas deutscher Geschichte

Das ist die Familie Kügeler mit ihren zwei Kindern. Mutter Marlis (Susanne Bormann) glaubt an den Sozialismus und will loyal sein gegenüber ihrem Vater, einem Volkspolizei-Oberstleutnant (Uwe Kockisch), der in den Lagern der Nazis gelitten hat. Ihr Mann Gerd hingegen (Jan Krauter) hadert mit dem Regime und hofft auf eine Karriere als Ingenieur im Westen.

Da ist die Band um Sängerin Carla (Alli Neumann), die vor einer Zerreißprobe steht. Da ist das homosexuelle Paar (Johannes Meister und Karl Scharper), das sich entscheiden muss. Und da ist das ältere Ehepaar (Birgit Berthold und Harra Taschner): Sie will noch einmal einen neuen Aufbruch wagen, er hängt an seinem Gärtnereibetrieb in der Heimat.

Wie unter einem Brennglas nimmt der Film viele Aspekte der deutschen Geschichte in den Blick: Ein jüdischer Musiker, der den Holocaust überlebt hat (Jeff Wilbusch), trifft just in diesem Zug auf einen Mann mit dunkler Vergangenheit. Und Jördis Triebel spielt abgründig unterkühlt eine DDR-Sporttrainerin, die für den Erfolg ihrer jungen Schützlinge einen hohen Preis zu zahlen bereit ist.

Mit großer Starbesetzung verwebt Regisseur Ed Herzog alle schicksalsschweren Dramen zu einem einzigen deutsch-deutschen Epos. Es ist das Verdienst dieses Films, dass er über niemandem leichtfertig den Stab bricht. Es gibt in vielen Fällen kein Richtig und kein Falsch. Die Figuren treffen ihre Entscheidungen meist unter Schmerzen; die deutsche Teilung verläuft gewissermaßen durch jeden einzelnen hindurch. Und für die Entscheidung „Aussteigen oder Weiterfahren“ gibt es vermutlich so viele verschiedene Begründungen, wie es Menschen gibt.

