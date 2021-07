Hannover

Fake News kursieren nicht erst seit der Corona-Krise durch die sozialen Medien. Wie lassen sich Falschmeldungen von echten Nachrichten unterscheiden? Und wie manipulieren Verschwörungserzählungen im schlimmsten Fall nicht nur Meinungen, sondern auch Wahlergebnisse? Die HAZ hilft bei der Suche nach den Antworten auf diese Fragen. Und dafür geht sie wieder zur Schule: mit MADS – das steht für Medien an der Schule.

Schulklassen können die HAZ im Unterricht lesen

Mit unserem medienpädagogischen Projekt kommen wir in die Klassenzimmer. MADS fördert die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler vom siebten bis zum zwölften Jahrgang. Schulklassen aus Hannover und dem Umland können sechs Monate lang die HAZ im Unterricht lesen. Dazu bekommen sie auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes Unterrichtsmaterial zur Medienkunde. Knapp 3200 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 130 Klassen in der Region Hannover haben im vergangenen Schuljahr teilgenommen.

Nun geht das Projekt in die nächste Runde. Vom 1. November bis 29. April 2022 erhalten teilnehmende Klassen täglich ein gedrucktes Exemplar der HAZ – und das E-Paper samt Zugang zu allen Inhalten von HAZ+. Lehrkräfte können so lokale und überregionale Nachrichten leicht in den Schulalltag integrieren. In einer Intensivphase vom 8. bis 26. November oder 7. bis 25. März erhalten die Schulklassen die Tageszeitung im Klassensatz direkt in die Schule geliefert.

Krise zeigt die Bedeutung von Journalismus

Noch immer sind die Unwägbarkeiten der Corona-Krise nicht überwunden. Die HAZ lässt Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in dieser außergewöhnlichen Situation nicht alleine. In Zeiten wie diesen lohnt sich das Nachrichtenlesen mehr denn je. Die HAZ unterstützt Lehrkräfte deshalb mit konkreten Tipps, wie sie tagesaktuelle Nachrichten und Debatten mit den Jugendlichen behandeln können – auch im Fernunterricht.

Anmeldungen sind für Schulen unter www.mads.de/anmeldung möglich. Unser MADS-Projektbüro ist für Fragen von Lehrern wie Schülern montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer (08 00) 5 05 24 78 erreichbar. Die Projektteilnahme ist für Schulen kostenlos.

Von Johanna Stein