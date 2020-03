Hannover

Mit Vorträgen über das Allgäu, Cornwall und Georgien sollte das HAZ-Reiseforum „Durch die schöne weite Welt“ bis Ende März im Astor Grand Cinema laufen. Wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus verschieben die Veranstalter nun die letzten Vorträge der Saison in den September.

Neue Termine sind bereits bestätigt: Der Vortrag über Cornwall läuft am 8. September, über das Allgäu wird am 22. September gesprochen. Der Vortag über Georgien wird am 15. September nachgeholt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer an den Ausweichterminen keine Zeit hat, kann die Tickets an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der er sie gekauft hat.

Von Jan Sedelies